«Αηδία» προκαλεί στον Κιλιάν Εμπαπέ το ποδόσφαιρο (!), ενώ θεωρεί πως «όσο περισσότερα χρήματα έχεις τόσο αυξάνονται τα προβλήματά σου». Ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας παραχώρησε συνέντευξη στο ανανεωμένο περιοδικό της «Εκίπ» το οποίο από μηνιαίο έγινε εβδομαδιαίο και όσα δήλωσε προκαλούν αρκετά ερωτήματα.

«Είναι το περιβάλλον μας και δεν μπορώ να το αλλάξουμε. Είμαι μοιρολατρικός για το τι είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου, όχι για το τι είναι η ζωή. Η ζωή είναι υπέροχη, το ποδόσφαιρο είναι αυτό που είναι», λέει ο σούπερ σταρ της Ρεάλ στη γαλλική εφημερίδα. «Μου αρέσει να λέω ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο γήπεδο είναι αρκετά τυχεροί που «απλώς» έρχονται να δουν μια παράσταση και δεν ξέρουν τι συμβαίνει στα παρασκήνια. Ειλικρινά, αν δεν είχα αυτό το πάθος, ο κόσμος του ποδοσφαίρου θα με είχε αηδιάσει εδώ και πολύ καιρό».

Τα προβλήματα του χρήματος

Πέρυσι το καλοκαίρι ο Εμπαπέ μετακόμισε από την Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που τον έφερε αντιμέτωπο με την πρώην ομάδα του η οποία αρνείται να του καταβάλει δεδουλευμένα και μπόνους, ύψους 55 εκατ. ευρώ.

«Οσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο περισσότερα προβλήματα έχεις», λέει ο εκ Μποντί ορμώμενος παίκτης. «Μερικοί άνθρωποι δεν βλέπουν ότι η ζωή σου αλλάζει, θέλουν να διατηρήσουν την εικόνα σου όταν ήσουν παιδί, όταν ήσουν μαζί τους… Αλλά δεν είσαι πια ο ίδιος. Εχεις ευθύνες, δεσμεύσεις, δουλειά, λογαριασμούς να διευθετήσεις».

Και συνεχίζει: «Αν κάποιοι περπατούν στο μονοπάτι μαζί σου, είναι μια όμορφη ιστορία. Είναι καλό να μεγαλώνεις, να φτάνεις στην κορυφή, με την ίδια οικογένεια και οικεία βάση. Αλλά, μερικές φορές, δεν λειτουργεί και πρέπει να ξέρεις πώς να το πεις. Δεν είναι αυτός ο λόγος που σπάει ο δεσμός, αλλά αυτή η σχέση δεν λειτουργεί. Είναι πιο δύσκολο να το λες παρά να το κάνεις και είναι ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πολλοί αθλητές και προσωπικότητες». Ο Εμπαπέ ελπίζει πως τα μελλοντικά του παιδιά θα «μισήσουν» το ποδόσφαιρο και δεν θα πατήσουν ποτέ το πόδι τους σε αυτό το περιβάλλον.