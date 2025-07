Κάποια ρεκόρ είναι ακατόρθωτα. Αυτό όμως δεν ισχύει για τον Κιλιάν Εμπαπέ. Το γκολ που σημείωσε κόντρα στη Ντόρτμουντ το βράδυ του Σαββάτου (05/07), ήταν ξεχωριστό. Όχι μόνο «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του, αφιερώνοντάς την στον Ντιόγκο Ζότα, αλλά έγραψε ιστορία.

Με το τέρμα αυτό, έγινε ο πρώτος που σκοράρει και στις επτά διοργανώσεις που έχει αγωνιστεί σε μια σεζόν! Ναι, καλά διβάσατε, 7/7 σ’ όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στατιστικό ασύλληπτο, που κατέχει πια μόνο ο Γάλλος επιθετικός.

Λα Λίγκα, Κόπα Ντελ Ρέι, Σουπερκόπα, Τσάμπιονς Λίγκ, Σούπερ Κάπ Ευρώπης, Διηπειρωτικό και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Σ’ όλες, κατάφερε έστω από μία φορά, να είναι στον πίνακα των σκόρερ.

🚨 Kylian Mbappé is the first player EVER to score in SEVEN different competitions in a single season for Real Madrid 🤯🙌 pic.twitter.com/xE8VLWVsmd

— OneFootball (@OneFootball) July 7, 2025