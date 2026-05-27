Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας το βράδυ της Τετάρτης (27/5) για μεγάλη φωτιά σε επιχείρηση ξυλείας στην Καλαμάτα στην περιοχή του Ασπροχώματος.

Λόγω των άκρως εύφλεκτων υλικών που υπάρχουν στο εργοστάσιο, οι φλόγες έχουν πάρει μεγάλες διαστάσεις, ενώ ανά διάστημα ακούγονται εκρήξεις από το εσωτερικό.

Εξαιτίας της φωτιάς έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στη Νέα Είσοδο στο ύψος του κόμβου Ζαφείρη. Eπί τόπου επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 8 οχήματα.