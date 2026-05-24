Ισχυρή πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, στις 16:07, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καλύβια Θορικού Αττικής, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών και του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Από τα πρώτα λεπτά, το Πυροσβεστικό Σώμα ανέπτυξε ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 62 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ η περιοχή παρακολουθούνταν διαρκώς μέσω drone.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης συνέδραμαν επίσης εθελοντικές ομάδες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, καθώς και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενισχύοντας σημαντικά το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Την ώρα που εκδηλώθηκε η φωτιά, στην περιοχή έπνεαν άνεμοι έως 5 μποφόρ, γεγονός που δυσχέρανε τις επιχειρήσεις και αύξησε τον κίνδυνο εξάπλωσης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έκαψε περίπου 25 στρέμματα με ελαιόδεντρα, πουρνάρια, ξηρά χόρτα και αμπέλια. Η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος αναζωπύρωσης ή επέκτασης.