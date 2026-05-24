Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πρόφαρτα, ανάμεσα στα Καλύβια Θορικού και το Κορωπί, στο ύψος εργοστασίου επίπλων κουζίνας.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής δεν υπάρχουν σπίτια κοντά, παρά μόνο το εργοστάσιο που δεν έχει αναφερθεί ότι κινδυνεύει.

Εξαιτίας των ανέμων που πνέουν με εντάσεις 4-5 μποφόρ το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει εξαπλωθεί και ήδη έχουν καεί περίπου 20 στρέμματα.

Για την κατάσβεση έχει γίνει σημαντική κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων και συγκεκριμένα 62 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο, ενώ συνδρομή παρέχεται από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΣΧΟΛΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΧΟΛΙΟΥ
0 /50
0 /2000
Με την υποβολή της φόρμας αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης . Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
YouTube thumbnail
Τελευταία Νέα