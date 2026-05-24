Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη στην περιοχή Πρόφαρτα, ανάμεσα στα Καλύβια Θορικού και το Κορωπί, στο ύψος εργοστασίου επίπλων κουζίνας.

Σύμφωνα με πηγές της Πυροσβεστικής δεν υπάρχουν σπίτια κοντά, παρά μόνο το εργοστάσιο που δεν έχει αναφερθεί ότι κινδυνεύει.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στα Καλύβια Θορικού Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 62 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., εθελοντές, 18 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 24, 2026

Εξαιτίας των ανέμων που πνέουν με εντάσεις 4-5 μποφόρ το μέτωπο της πυρκαγιάς έχει εξαπλωθεί και ήδη έχουν καεί περίπου 20 στρέμματα.

