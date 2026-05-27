Μια εποχή έφτασε στο τέλος της στο «Γιόχαν Κρόιφ», με την Αλέξια Πουτέγιας να αποχαιρετά για τελευταία φορά τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, αποθέωση και ιστορία.

𝐄𝐍𝐃 𝐎𝐅 𝐀𝐍 𝐄𝐑𝐀. 💔 pic.twitter.com/xDWHYWQy8P — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

Στην αναμέτρηση απέναντι στη Σοσιεδάδ, η 32χρονη Ισπανίδα σούπερ σταρ έκανε την τελευταία της εμφάνιση με τους «μπλαουγκράνα», γνωρίζοντας την αποθέωση από συμπαίκτριες, αντιπάλους και φίλους της ομάδας, σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1.

Μετά από 14 χρόνια γεμάτα τίτλους και διακρίσεις, η Πουτέγιας βάζει τέλος σε ένα τεράστιο κεφάλαιο της καριέρας της, έχοντας κατακτήσει 10 πρωταθλήματα, 10 Κύπελλα, 4 Champions League και 6 Σούπερ Καπ Ισπανίας, ενώ φόρεσε δύο φορές και τη Χρυσή Μπάλα.

The girl who dreamed of Barça became the symbol of Barça. 💙❤️ pic.twitter.com/jdDO6ggIBf — Barça Femení (@BarcaFem) May 27, 2026

Η αποχώρησή της συνοδεύτηκε από έντονη συναισθηματική φόρτιση, με την ίδια να μην μπορεί να συγκρατήσει τα δάκρυά της και να αποχαιρετά τον κόσμο με βαθιά υπόκλιση, κλείνοντας μια σχέση ζωής με τη Μπαρτσελόνα που δύσκολα θα ξεχαστεί.