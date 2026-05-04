Το βράδυ της Κυριακής (03/05), η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα επικράτησε της αντίστοιχης της Μπάγερν Μονάχου με 4-2 στο δεύτερο παιχνίδι των ημιτελικών του UEFA Women’s Champions League, το οποίο μεταδόθηκε ζωντανά από το MEGA News.

Οι Καταλανές, με αυτή τη νίκη, εξασφάλισαν την παρουσία τους στον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσουν τη Λυών. Πρωταγωνίστρια του αγώνα δεν ήταν άλλη από την εμβληματική αρχηγό των μπλαουγκράνα, Αλεξία Πουτέγιας.

Η Ισπανίδα μέσος πέτυχε τα δύο από τα τέσσερα τέρματα της ομάδας της, ωθώντας τη προς την πρόκριση. Ωστόσο, εκτός από τη μεγάλη συμβολή της στο κατόρθωμα της Μπαρτσελόνα, η Πουτέγιας πέτυχε κάτι ακόμη πιο σπουδαίο.

Τι κατάφερε; Να γράψει ιστορία, εισερχόμενη στο πάνθεον της Μπαρτσελόνα. Ειδικότερα, η κάτοχος της Χρυσής Μπάλλας του 2022, με την επίδοσή της στον εν λόγω αγώνα, βρέθηκε στη δεύτερη θέση όλων των εποχων του πίνακα των σκόρερ του συλλόγου, τόσο σε γυναικείο όσο και σε ανδρικό επίπεδο, ισοφαρίζοντας τα 232 γκολ του τεράστιου Σεζάρ Ροντρίγκες, ο οποίος άφησε το αποτύπωμά του στον σύλλογο τις δεκαετίες του ’40 και του ’50.

Η 31χρονη, στα εναπομείναντα παιχνίδια, έχει την ευκαιρία να τον ξεπεράσει και να μείνει μόνη δεύτερη, πίσω μόνο από τον θρύλο του ποδοσφαίρου, Λιονέλ Μέσι, ο οποίος έχει πετύχει το διόλου ευκαταφρόνητο νούμερο των 672 τερμάτων.

Για να φτάσει σε αυτή τη θέση, η Πουτέγιας ξεπέρασε ιερά τέρατα του συλλόγου, ανάλογα με την προσφορά τους, όπως οι Ριβάλντο, Τζενί Ερμόσο, Αλκάνταρα, Λουίς Σουάρες και ο σπουδαίος Λάζλο Κουμπάλα.