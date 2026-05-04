Ο καιρός αλλάζει ραγδαία, με τη χώρα να αφήνει πίσω της τον «πρωτομαγιάτικο χιονιά» και να εισέρχεται σε συνθήκες καλοκαιριού, σύμφωνα με νεότερη πρόγνωση του μετεωρολόγου του ALPHA.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, μετά το μαγιάτικο βαρομετρικό χαμηλό που έφερε ασυνήθιστα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, η Ελλάδα μπαίνει σε φάση έντονης ζέστης. Η μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική αναμένεται να ανεβάσει σημαντικά τον υδράργυρο.

Καιρός: Την Κυριακή κορυφώνεται το καλοκαίρι

Η άνοδος της θερμοκρασίας θα ξεκινήσει σταδιακά από τα τέλη της εβδομάδας, με την κορύφωση να αναμένεται από την Κυριακή και μετά. Σε πολλές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ηπειρωτικά, τα θερμόμετρα θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Παράλληλα, η αλλαγή του καιρού θα συνοδευτεί από μεταφορά αφρικανικής σκόνης, επηρεάζοντας την ατμόσφαιρα και τη διαύγεια του ουρανού.