Σπασμένα τζάμια, κατεστραμμένοι τοίχοι, συνθήματα με σπρέι και εικόνες εγκατάλειψης συνθέτουν το σκηνικό σε ολοένα και περισσότερα σχολεία της χώρας. Οι βανδαλισμοί σε σχολικές μονάδες δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά ένα φαινόμενο που προκαλεί ανησυχία σε γονείς, εκπαιδευτικούς και τοπικές κοινωνίες. Πίσω από τις ζημιές που επιβαρύνουν οικονομικά το δημόσιο, αναδεικνύονται την ίδια στιγμή βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως η έλλειψη σεβασμού στον δημόσιο χώρο, η νεανική παραβατικότητα και η απουσία ουσιαστικών δομών πρόληψης και δημιουργικής απασχόλησης των νέων.

Αυτή τη φορά… σειρά είχε το 1ο Λύκειο Αργυρούπολης, όπου σήμερα το πρωί μαθητές και εκπαιδευτικοί αντίκρισαν μια εικόνα που μόνο σε σχολείο δεν ταιριάζει: χρώματα και συνθήματα με προσβλητικό περιεχόμενο στους τοίχους, σπασμένη πόρτα στην προσπάθεια να εισβάλλουν σε κλειδωμένη αίθουσα, σκόνη πυροσβεστήρα παντού στο πάτωμα, παραβίαση του κυλικείου και ζημιές εντός αυτού, με φαγητά σκόρπια.

«Είναι αποκαρδιωτικό να βλέπουμε τις υποδομές που έχουμε φροντίσει και που συντηρούμε να καταστρέφονται από τέτοιες ασυνείδητες πράξεις. Η δημοτική αρχή έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους για να διασφαλίζει τα σχολεία μας και τέτοιες πράξεις βανδαλισμού αποτελούν σοβαρό πλήγμα στις προσπάθειές μας, υποβαθμίζοντας το σχολικό περιβάλλον και θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών», δήλωσε ο δήμαρχος Ελληνικού – Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος. Πρόσθεσε δε, πως «τα έσπασαν όλα για χαβαλέ, μία ακόμα καταστροφή προστέθηκε στον αριθμό των συνεχών βανδαλισμών. Η παιδεία μας σε κρίση, ασυδοσία συνεχής και ο λογαριασμός σε εσάς τους υπόλοιπους πολίτες! Αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο, δεν είναι επιτρεπτή. Πλέον κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση καμερών για να σταματήσει αυτή η λαίλαπα».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η δημοτική Αρχή μόλις ενημερώθηκε επικοινώνησε με το Τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο βρέθηκε στο σημείο και έκανε καταγραφή των βανδαλισμών και της ζημιάς που προκλήθηκε, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι υπεύθυνοι, μέσω της συλλογής αποτυπωμάτων και της ανάλυσης υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο δήμος Ελληνικού Αργυρούπολης θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν αμεσότερη αποκατάσταση των ζημιών, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι μαθητές θα φοιτούν σε ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον. Σημειώνουμε δε, ότι παρόλο που υπάρχουν ορισμένοι αντιπολιτευόμενοι που εκφράζουν αντιρρήσεις, θα τοποθετηθούν κάμερες περιμετρικά των σχολείων για την διασφάλιση της ασφάλειας όλων.