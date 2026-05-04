Η Εθνική Ελλάδας πόλο γυναικών πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και επικράτησε με 14-9 της Εθνική Ουγγαρίας πόλο γυναικών, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην τελική φάση του World Cup στο Σίδνεϊ.

Το σύνολο του Χάρη Παυλίδη έδειξε χαρακτήρα, ανέβασε στροφές στο δεύτερο μισό και με πρωταγωνίστριες τις Ξενάκη και Σιούτη έφτασε σε μια σπουδαία νίκη, που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πρόκρισης.

1ο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα μπήκε δυνατά και προηγήθηκε με την Ξενάκη, όμως η Ουγγαρία αντέδρασε άμεσα και εκμεταλλευόμενη πέναλτι και παίκτρια παραπάνω, έκλεισε την περίοδο μπροστά στο σκορ (2-1).

2ο οκτάλεπτο

Οι Μαγυάρες ανέβασαν τη διαφορά στο 3-1, όμως η «γαλανόλευκη» έβγαλε αντίδραση. Με τις Σάντα, Πάτρα και Σιούτη να δίνουν λύσεις επιθετικά, η Ελλάδα ισοφάρισε και πέρασε μπροστά, πριν η Φάραγκο διαμορφώσει το 4-4 του ημιχρόνου.

3ο οκτάλεπτο

Η Ελλάδα μπήκε πιο αποφασισμένη στο δεύτερο μέρος και με γκολ από Τορνάρου και Ξενάκη πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων. Η Ουγγαρία προσπάθησε να μείνει κοντά στο σκορ με τη Φάραγκο, όμως η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα και έκλεισε την περίοδο στο 8-7.

4ο οκτάλεπτο

Εκεί κρίθηκαν όλα. Η Ελλάδα πάτησε… γκάζι, με τη Σιούτη να σκοράρει διαδοχικά (και από πέναλτι) και να δίνει «αέρα» ασφαλείας. Με την Ξενάκη να συνεχίζει στο ίδιο τέμπο και τη Γιαννοπούλου να βάζει το… κερασάκι, η «γαλανόλευκη» έφτασε στο τελικό 14-9, σφραγίζοντας μια επιβλητική νίκη.

Οκτάλεπτα: 2-1, 2-3, 3-4, 2-6

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι (10/24, 41,7%), Σιλάγκι, Βάλι 1, Βάρο 1, Ντομσόντι, Ντόμπι, Χέτζλ, Λεϊμέτερ, Αλάκζα, Φάραγκο 4, Γκάρντα 1, Γκολοπέντζα, Λεντβάι 1, Χάιντου 1.

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου (10/19, 52,6%), Κουρέτα, Σάντα 1, Γιαννοπούλου 2, Ξενάκη 4, Σιούτη 5, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Βασιλική Πλευρίτου, Τορνάρου 1, Μυριοκεφαλιτάκη, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΜΑΪΟΥ

(θέσεις 5-8) Ουγγαρία-Ελλάδα 9-14

16.45 (θέσεις 5-8) Αυστραλία-Ιαπωνία

19.30 (θέσεις 1-4) Ολλανδία-ΗΠΑ

21.15 (θέσεις 1-4) Ισπανία-Ιταλία

ΤΡΙΤΗ 5 ΜΑΪΟΥ

15:00 Αυστραλία-Ελλάδα

16:45 Ουγγαρία – Ιαπωνία

ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ

15:00 Ουγγαρία-Αυστραλία

16:45 Ιαπωνία-Ελλάδα