Η μελέτη κατέγραψε στην ουσία τις καταχωρήσεις εκδηλώσεων διαφόρων ειδών, από rave parties μέχρι βραδιές παιχνιδιών, χρησιμοποιώντας την ορολογία «χωρίς τηλέφωνα» ή «χωρίς φωτογραφίες» κατά το 2024, το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι αριθμοί υποδεικνύουν μια ευρύτερη πολιτισμική αντίσταση κατά των οθονών στις πίστες χορού.

Η τάση ξεκίνησε πιο έντονα από τον χώρο της μουσικής. Καλλιτέχνες όπως η Adele, ο Jack White και ο Bob Dylan έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή τους στη συνεχή χρήση κινητών κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι συναυλίες τους λειτουργούν με αυστηρή πολιτική απαγόρευσης κινητών, συχνά με τη χρήση ειδικών θηκών από εταιρείες όπως η Yondr. Οι συσκευές παραμένουν στην κατοχή των θεατών, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι την έξοδο από τον χώρο.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με πολλούς καλλιτέχνες, είναι ένα κοινό πιο παρόν, πιο συναισθηματικά συνδεδεμένο και πιο ενεργό.

Ωστόσο, το φαινόμενο δεν περιορίζεται στις συναυλίες. Τα “no phone” events έχουν επεκταθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από θεατρικές παραστάσεις και immersive εμπειρίες μέχρι εταιρικά events, ιδιωτικά δείπνα και luxury gatherings.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η απουσία κινητών δεν λειτουργεί μόνο ως μέσο συγκέντρωσης, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας μιας πιο αποκλειστικής εμπειρίας. Η ιδέα ότι “ό,τι συμβαίνει εδώ, μένει εδώ” ενισχύει το αίσθημα μοναδικότητας και αυθεντικότητας.

Πρωτοπόρος χώρα σε εκδηλώσεις που απαιτούν την μη χρήση κινητών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι εκδηλώσεις χωρίς κινητά αυξήθηκαν κατά 1.200%, με την προσέλευση να αυξάνεται κατά 1.441%.

Δεύτερη σε αύξηση των ανάλογων εκδηλώσεων είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες όπου η αύξηση των σχετικών εκδηλώσεων που διοργανώθηκαν ανήλθε το 388% με την προσέλευση να αυξάνεται κατά 913%. Επιπλέον, πολλές εκδηλώσεις χωρίς τηλέφωνα διπλασιάστηκαν σε αριθμό συμμετεχόντων κατά το 2025, κάτι που δείχνει ότι δεν μιλάμε πια για περιέργεια ή για μια ανάγκη για εξειδικευμένες εκδηλώσεις αλλά για μια τάση

Ένα «αναλογικό» έτος

Οι ειδικοί χαρακτηρίζουν την φετινή χρονιά ως «αναλογική» καθώς όπως αναφέρουν οι σχετικές εκδηλώσεις αυξήθηκαν ραγδαία το πρώτο τρίμηνο του 2026 καταδεικνύοντας μια άμεση αντίδραση στις οθόνες, τους αλγόριθμους και το ψηφιακό περιεχόμενο.

Πολλοί νέοι δείχνουν να εκτιμούν την αυθεντικότητα και την άμεση εμπειρία περισσότερο από την ψηφιακή καταγραφή. Το να ζεις τη στιγμή, χωρίς την ανάγκη να τη μοιραστείς άμεσα στα social media, μετατρέπεται σε μια νέα μορφή πολυτέλειας.

Έρευνα άλλωστε στην Gen Ζ και στους Millennials αναφέρει ότι στρέφονται προς λιγότερο επιμελημένες, λιγότερο «παραστατικές» εκδηλώσεις. Πράγματι, το 79% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αναζητά τον αυθορμητισμό στις εμπειρίες του.

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδηγούν στην αύξηση αυτών των εκδηλώσεων λοιπόν, είναι ο λεγόμενος ψηφιακός κορεσμός. Μετά από χρόνια συνεχούς σύνδεσης, ειδοποιήσεων και υπερπληροφόρησης, ένα σημαντικό μέρος του κοινού αναζητά στιγμές «αποσύνδεσης». Οι εκδηλώσεις χωρίς κινητά προσφέρουν ακριβώς αυτό: μια σπάνια ευκαιρία να ζήσει κανείς την εμπειρία χωρίς περισπασμούς.

Το Eventbrite παρουσιάζει τα δεδομένα ως την αρχή μιας μεγαλύτερης επιστροφής στην πιο απλή πραγματικότητα, όχι αποστασιοποιημένη μέσα από τις οθόνες των κινητών και τις εντυπωσιακές αναρτήσεις.

Όπως φαίνεται τα phone-free events δεν είναι απλώς μια τάση, αλλά ένδειξη μιας βαθύτερης αλλαγής στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εμπειρία. Αντί να τη βλέπουμε ως κάτι που πρέπει να καταγραφεί και να μοιραστεί, αρχίζουμε να την επαναφέρουμε στην αρχική της μορφή: κάτι που βιώνεται, προσωπικά και ουσιαστικά. Και ίσως, σε έναν κόσμο που κινείται όλο και πιο γρήγορα, αυτή η επιστροφή στο “παρόν” να είναι ακριβώς αυτό που έχουμε ανάγκη.