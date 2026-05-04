Ένα παιδί 7 ετών κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του όταν κατάπιε ελατήριο από γόμα, το οποίο σφηνώθηκε στον δεξιό πνεύμονά του. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά τους κινδύνους από μικρά αντικείμενα που συχνά γίνονται παιχνίδι στα χέρια των παιδιών.

«Οι γονείς μετέφεραν το παιδί στο νοσοκομείο, μετά από έντονο βήχα και με ήπια αναπνευστικά συμπτώματα», αναφέρει ο χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Μηνάς Αρτόπουλος, ο οποίος αφαίρεσε το ελατήριο της γόμας από τον πνεύμονα του παιδιού.

«Μου ανέφεραν», συνεχίζει ο κ. Αρτόπουλος, «πως ο μικρός μαθητής, την ώρα που διάβαζε, κατάπιε ελατήριο από γόμα με μηχανισμό, την οποία είχε αποσυναρμολογήσει και έβαλε στο στόμα του».

Μετά την κατάποση, το παιδί παρουσίασε έντονο βήχα και στη συνέχεια ήπια αναπνευστικά συμπτώματα. Ο γιατρός που υποδέχθηκε το περιστατικό στην εφημερία προχώρησε άμεσα σε ακτινογραφία, προκειμένου να εντοπιστεί το ξένο σώμα.

Η ακτινογραφία αποκάλυψε ότι το ελατήριο, μήκους 12 χιλιοστών και διαμέτρου 5 χιλιοστών, είχε καταλήξει στους πνεύμονες και συγκεκριμένα στον κύριο βρόγχο του δεξιού πνεύμονα, προκαλώντας έκπληξη στους γιατρούς.

«Μετά από άμεση κινητοποίηση, το παιδί υποβλήθηκε σε βρογχοσκόπηση διάρκειας 15 λεπτών με άκαμπτο βρογχοσκόπιο και το ελατήριο αφαιρέθηκε με ασφάλεια, χωρίς να κινδυνέψει ο αεραγωγός», προσθέτει ο κ. Αρτόπουλος.

Ο μικρός ασθενής, μετά από λίγες ώρες νοσηλείας, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του πλήρως υγιής.

Κίνδυνοι από μικρά αντικείμενα και οδηγίες προς τους γονείς

Καθημερινά, μικρά παιδιά καταπίνουν διάφορα αντικείμενα – μεταλλικά, πλαστικά ή ξύλινα – με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία τους. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, αν το αντικείμενο καταλήξει στους πνεύμονες αντί για το στομάχι, η κατάσταση μπορεί να αποβεί επικίνδυνη για τη ζωή του παιδιού.

Μετά την κατάποση – εισρόφηση: Εμφανίζεται έντονος βήχας που μπορεί να διαρκέσει λίγα λεπτά και στη συνέχεια να υποχωρήσει, δίνοντας την ψευδαίσθηση ότι το πρόβλημα έχει λυθεί.

Η «βουβή» περίοδος: Οι γονείς ίσως θεωρήσουν ότι το αντικείμενο έχει περάσει στο στομάχι, όμως αν βρίσκεται στους πνεύμονες, η ηρεμία είναι προσωρινή και μπορεί να ακολουθήσουν επιπλοκές.

Επιπλοκές: Μέσα σε ώρες ή μέρες, το ξένο σώμα μπορεί να προκαλέσει χημική ή βακτηριακή πνευμονία, πυρετό και δύσπνοια.

Σημάδια που πρέπει να κινητοποιήσουν τους γονείς

Αν υπάρχει υποψία ότι το παιδί έχει εισροφήσει αντικείμενο, οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν τα εξής:

• Συριγμό (wheezing), έναν ήχο σαν «σφύριγμα» που ακούγεται μόνο από τη μία πλευρά του θώρακα.

• Μονομερή μείωση της αναπνοής – ο ήχος στην πλάτη μπορεί να είναι πιο ασθενής στη μία πλευρά.

• Επίμονο ξηρό βήχα που δεν υποχωρεί με τα συνήθη σιρόπια.

Η ιατρική αντιμετώπιση

Οι γιατροί συνήθως προχωρούν στα εξής βήματα:

• Ακτινογραφία: Είναι το πρώτο βήμα για τον εντοπισμό του αντικειμένου.

• Νηστεία: Αν επιβεβαιωθεί εισρόφηση, το παιδί πρέπει να παραμείνει νηστικό, καθώς η αφαίρεση απαιτεί γενική αναισθησία.

• Άκαμπτη βρογχοσκόπηση: Πρόκειται για την επέμβαση εκλογής. Ο γιατρός, μέσω ειδικού σωλήνα και κάμερας, εντοπίζει και αφαιρεί το αντικείμενο με λαβίδα. Στα μικρά παιδιά, η διαδικασία είναι σύντομη και η ανάρρωση ταχεία, εφόσον δεν έχει προκληθεί τραυμα