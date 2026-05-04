Ένα 11χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ύστερα από ατύχημα με πατίνι που σημειώθηκε σε πλατεία της Κυπαρισσίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι, όταν ένα άλλο παιδί έπεσε πάνω του με πατίνι, κατά τη διάρκεια παιχνιδιού στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο, την ώρα που τα δύο παιδιά έπαιζαν στο σημείο. Κάποια στιγμή, το παιδί που οδηγούσε το πατίνι φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να έπεσε πάνω στο 11χρονο αγόρι.

Από τη σύγκρουση, το παιδί υπέστη ορθοπεδικό τραυματισμό και μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας, όπου του τοποθετήθηκε γύψος. Η ζωή του μπορεί να μην διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην Πάτρα, όπου αναμένεται να υποβληθεί σε επέμβαση για την αποκατάσταση της ζημιάς που υπέστη.

Πριν από λίγες μέρες στο ίδιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ακόμα ένα παιδί που τραυματίστηκε στην περιοχή του Ρίου, ενώ έπαιζε με πατίνι. Και αυτό το παιδί, οδηγήθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων Πάτρας, απ΄ όπου σήμερα αναμένεται να πάρει εξιτήριο.