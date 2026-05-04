Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών υποδομών στον Δήμο Μεγαρέων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς πόρους με στόχο τη μείωση του ενεργειακού κόστους σε όλη την Αττική. Η σχετική ανακοίνωση έγινε σύμφωνα με δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής.

Η σύμβαση αφορά την αναβάθμιση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Μεγάρων και του Δημοτικού Καταστήματος Νέας Περάμου. Υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη και εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το έργο, συνολικού ύψους 522.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027». Περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμομόνωση τοίχων, αλλαγή του λέβητα κεντρικής θέρμανσης και των φωτιστικών σωμάτων, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτηρίων.

«Στην Περιφέρεια Αττικής υλοποιούμε με συνέπεια ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτηρίων σε κάθε γωνιά του Λεκανοπεδίου», δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους, στην προστασία του περιβάλλοντος και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Ο Περιφερειάρχης πρόσθεσε πως η συγκεκριμένη σύμβαση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που μετατρέπει ευρωπαϊκούς πόρους σε απτό έργο για τις τοπικές κοινωνίες. Αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με τον Δήμαρχο Μεγαρέων Παναγιώτη Μαργέτη και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή, όπως η ανάπλαση της παραλίας Βαρέας, τα αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Πέραμο και το έργο υδροδότησης στην Κινέτα.

Από την πλευρά του, ο κ. Μαργέτης υπογράμμισε ότι η υπογραφή της σύμβασης σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου με ουσιαστικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο. «Πρόκειται για μια παρέμβαση που βελτιώνει τις συνθήκες για μαθητές και εργαζόμενους, μειώνει το ενεργειακό κόστος και αναβαθμίζει τις δημοτικές υποδομές», δήλωσε, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη συνεργασία.

Στην υπογραφή της σύμβασης παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Μεγαρέων Βασίλης Σάλτας και ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Περιφερειακού Προγράμματος «Αττική 2021 – 2027» Δημήτρης Δρόσης.