Ένα περιστατικό με άνδρα 67 ετών σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν εισέβαλε σε τραπεζικό υποκατάστημα κρατώντας σφυρί και απείλησε τους υπαλλήλους. Το επεισόδιο προκάλεσε αναστάτωση τόσο στο προσωπικό όσο και στους πελάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο κατάστημα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το συμβάν εκτυλίχθηκε γύρω στις 11:30 το πρωί. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον 67χρονο χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.

Ο άνδρας προσήχθη στο οικείο αστυνομικό τμήμα, όπου και εξετάζονται τα αίτια που τον οδήγησαν στην πράξη του. Οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.