Στο στόχαστρο αντιδράσεων των κομμάτων και εκπροσώπων του νομικού κόσμου βρίσκεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, καθώς έπειτα από αποκαλυπτικό δημοσίευμα του in.gr δημιουργούνται νέα ερωτήματα γύρω από τους λόγους που αποφάσισε να αρνηθεί το δικαστικό αίτημα για περαιτέρω έρευνα των χειριστών του παράνομου λογισμικού Predator.

Ο Τζαβέλλας εκτελούσε καθήκοντα επόπτη εισαγγελέα στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) το επίδικο διάστημα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το in.gr, καταγράφηκαν συνολικά 11 επισυνδέσεις για λόγους «εθνικής ασφάλειας», οι οποίες έφεραν την υπογραφή του και συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του Predator κατά τη διάρκεια του περίπου ενός χρόνου (έως τον Νοέμβριο του 2020) που υπηρετούσε στην ΕΥΠ.

Οι συμπτώσεις

Στη λίστα των 11 προσώπων που φέρεται να βρέθηκαν σε κλοιό παρακολούθησης είναι ο Κωστής Χατζηδάκης, ο οικονομικός εισαγγελέας Χρήστος Μπαρδάκης, ο Γιώργος Μυλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσσαροπούλου, οι επιχειρηματίες Γιάννης Ολύμπιος και Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός και συνεργάτης του Χατζηδάκη, Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο συνεργάτης του Χατζηδάκη, Νίκος Σιγάλας, ο τότε γενικός γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, η συνεργάτις της Μαρέβας Γκραμπόφσκι, Αργυρώ Ξαγοράρη, και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης.

Οι ημερομηνίες και οι αλυσιδωτές «συμπτώσεις» γύρω από τις διατάξεις των παρακολουθήσεων είναι χαρακτηριστικές. Στην περίπτωση του Θανάση Κουκάκη η νόμιμη επισύνδεσή του από την ΕΥΠ διήρκεσε, κατά το δημοσίευμα, από την 1η Ιουνίου έως τις 12 Αυγούστου του 2020. Συμπτωματικώς, στις 12 Αυγούστου ο δημοσιογράφος είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με την Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) προκειμένου να ενημερωθεί αν το κινητό του παρακολουθείται. Εκείνη ακριβώς τη μέρα ο Τζαβέλλας υπέγραψε την άμεση διακοπή της παρακολούθησής του. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης κατά το δημοσίευμα, πως οι παρακολουθήσεις των Μπαρδάκη, Μυλωνάκη και Κουκάκη φέρουν όλες την ίδια ημερομηνία υπογραφής.

Με την ιδιότητα του υπογράφοντος εκείνων των διατάξεων είχε κληθεί ο Κωνσταντίνος Τζαβέλλας ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον Σεπτέμβριο του 2022.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός είχε αποφύγει να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις, επικαλούμενος το υπηρεσιακό απόρρητο. Σύμφωνα, όμως, με όσα αποκάλυψε το in.gr, κατά την κατάθεσή του υπεραμύνθηκε των υπογραφών του. Δήλωσε, χαρακτηριστικά, πως για κάθε διάταξη που υπέγραφε είχε προσωπική εποπτεία και επικοινωνία με τους αρμόδιους αξιωματικούς, γνωρίζοντας πάντα «εκ των έσω» τον πραγματικό λόγο και τη χρησιμότητα της κάθε επισύνδεσης, όπως φέρεται ότι είχε πει. Οτι είχε γνώση στοιχείων, δηλαδή, με βάση τα οποία συναινούσε πως υπήρχαν ζητήματα εθνικής ασφάλειας που αιτιολογούσαν την παρακολούθηση των Χατζηδάκη και Μυλωνάκη από την ΕΥΠ, που είχε πολιτικό προϊστάμενο τον Μητσοτάκη.

Θύελλα αντιδράσεων

Οι νέες αποκαλύψεις προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου (ΔΣΑ) που ζήτησε την παραίτηση Τζαβέλλα, κάνοντας λόγο για θεσμική εκτροπή «με δεδομένη και την προσωπική του εμπλοκή ως εποπτεύοντος (το επίμαχο διάστημα) εισαγγελέα της ΕΥΠ, η οποία θα επέτασσε την αποχή του από κάθε περαιτέρω χειρισμό της δικογραφίας».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «είναι τουλάχιστον παράδοξο ο ελεγχόμενος να γίνεται ελεγκτής». Θέτει δε τα εξής ερωτήματα: «Δεδομένου ότι υπό παρακολούθηση είχαν τεθεί υψηλά ιστάμενα πρόσωπα στην κυβέρνηση και το κράτος, με μακροχρόνιες παρατάσεις στην παρακολούθηση κάποιων εξ αυτών, κάτι που προϋποθέτει σαφή αιτιολόγηση, πώς ερμηνεύεται αυτή η παραδοχή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών τότε; Γιατί απέφυγε να προχωρήσει σε σειρά ανακριτικών πράξεων όπως αυτές προκύπτουν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αλλά και τις νέες δηλώσεις Ντίλιαν;».

Για καταπάτηση του κράτους δικαίου έκανε λόγο και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η Νέα Αριστερά τονίζει ότι το δημοσίευμα του in.gr «αποκαλύπτει πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποτελεί κεντρικό πρόσωπο του σκανδάλου των υποκλοπών». Η Νέα Αριστερά διοργάνωσε εκδήλωση, στην οποία τοποθετήθηκε, μεταξύ άλλων, ο τέως πρόεδρος της ΑΔΑΕ και αντιπρόεδρος του ΣτΕ Χρήστος Ράμμος, ο οποίος έθεσε ζήτημα τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης: «Εχουμε την εμπειρία τριών εισαγγελέων που επελέγησαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, Ντογιάκο, Αδειλίνη και τώρα Τζαβέλλα, και προσπάθησαν να πνίξουν τις έρευνες που έκανε η ΑΔΑΕ, να μη βγει στην επιφάνεια τίποτα από τις έρευνες, να μην ελεγχθεί η ΕΥΠ».