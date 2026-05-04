Ο Αλέξης Καραμήτρος δεν θέλει να μετάσχει στην παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ για την ιστορική kolotoumba του 2015, που βασίζεται στο γνωστό βιβλίο των Βικτωρίας Δενδρινού και Ελένης Βαρβιτσιώτη. Δικαίωμά του! Σωστά; Δεν είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Ο λόγος τον οποίο επικαλείται όμως έχει πλάκα και, συγχρόνως, υπενθυμίζει πόσο κουτός είναι, παρά την καφενειακή καπατσοσύνη και την πολιτικάντικη πονηριά του. «Δεν θα νομιμοποιήσω», γράφει στη σχετική επιστολή του προς την παραγωγή, «την απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα εις βάρος μου». Εδώ ακριβώς είναι που ακούγεται η γαϊδουροφωνάρα του επιλοχία από το ανέκδοτο να γκαρίζει: «Πού πας, ρε Καραμήτρο;».

Καταγγέλλει, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός την εις βάρος του «απόπειρα δολοφονίας χαρακτήρα». Το ότι έγραψε, όμως, κοτζάμ αυτοβιογραφικό τούβλο επτακοσίων σελίδων – σωστότερα, επέβλεψε τη συγγραφή του και υπέγραψε το τελικό αποτέλεσμα – με το οποίο τίναξε στον αέρα το πολυθρύλητο rebranding του, αυτό το πήρε χαμπάρι ή ακόμη; Συνειδητοποίησε ότι οργάνωσε ολόκληρο πανηγύρι, προκειμένου να διαφημίσει την υποτιθέμενη ανανέωσή του και ότι το τίναξε στον αέρα με το καλημέρα σας; Εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, υπάρχει μια αντίφαση εδώ.

Μπορεί όμως και να μην υπάρχει. Θέλω να πω ότι μπορεί ο κ. Καραμήτρος να αντιδρά στην ιδέα της δολοφονίας χαρακτήρα, υπερασπίζεται όμως το δικαίωμά του, όπως και το δικαίωμα του καθενός, στην αυτοκτονία χαρακτήρα. Και τι αυτοκτονία κιόλας! Επτακοσίων σελίδων, μερακλίδικη…

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ

Στην τελευταία δημοσκόπηση που δόθηκε στη δημοσιότητα (Marc, για το «Πρώτο Θέμα») η Νέα Αριστερά, με σήμα την μπανανόφλουδα, σημειώνει ποσοστό μόλις 0,7%, το οποίο φτάνει στο 1% με την αναγωγή. Το μόνο σχετικώς παρήγορο είναι ότι, στην κατάταξη σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου, η ΝΑΡ καταλαμβάνει τη 12η θέση που είναι η προτελευταία και, τουλάχιστον, δεν είναι η τελευταία – αυτή την καταλαμβάνει το «άλλο κόμμα», κατηγορία στην οποία συναθροίζονται οι ψήφοι των κομμάτων που είναι ορατά μόνον διά του μικροσκοπίου. Ομως, αυτή δεν είναι η πραγματική δύναμη της ΝΑΡ. Με όλη την εκτίμησή μου για τη συγκεκριμένη εταιρεία και χωρίς να της αποδίδω πρόθεση παραπλάνησης, έχω τη γνώμη ότι η δημοσκόπηση την οποία διενήργησε καταγράφει εσφαλμένα την εκλογική δύναμη της ΝΑΡ. Και η αιτία είναι ένα μεθοδολογικό λάθος. Εξηγούμαι αμέσως παρακάτω.

Ο κόσμος δεν ξέρει ότι ο βαρετούλης Αλέξης Χαρίτσης παραιτήθηκε και ότι επικεφαλής της ΝΑΡ ανέλαβε η φλογερή Πέτη Πέρκα, με το μάτι και την κατατομή της γερακίνας. Μόλις το πληροφορηθεί όμως, να δείτε πως θα εκτοξευθεί το ποσοστό της ΝΑΡ! Για τον λόγο αυτόν, το δίκαιο και μεθοδολογικά σωστό θα ήταν στα ερωτηματολόγιά τους οι εταιρείες ερευνών να χρησιμοποιούν τον τύπο «Νέα Αριστερά (Πέτη Πέρκα)», ώστε ο ερωτώμενος να καταλαβαίνει αμέσως. Οπως παλιά, τότε που υπήρχε ακόμη ο πρόεδρος, οι εταιρείες έβαζαν το όνομα του Βασίλη Λεβέντη σε παρένθεση μετά το όνομα του κόμματός του. Ετσι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και με τη ΝΑΡ (Πέτη Πέρκα) και, θυμηθείτε με, να δείτε που θα τιναχτεί η βελόνα! Από το 0,7% σήμερα, δεν απέκλεια να φτάσει και το δυσθεώρητο 0,9%…

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Μαρία Καρυστιανού μας προειδοποιεί για να πάρουμε τα μέτρα μας! Ο φετινός Μάιος, μας λέει με ανάρτησή της στα σόσιαλ, θα είναι ιστορικός (sic), καθώς εντός του μηνός θα μας παρουσιάσει το κόμμα της. Ιστορικός, υποθέτω, για τα ελληνικά μέτρα, γιατί επί του παρόντος η κ. Καρυστιανού δεν έχει πανευρωπαϊκές φιλοδοξίες, θα ξεκινήσει σώζοντας πρώτα την πατρίδα της και αργότερα ίσως προσφέρει τα φώτα της και αλλού. Εξάλλου, αφότου είχαμε την τραγωδία των Τεμπών, μετωπικές τρένων σημειώθηκαν στη Γερμανία, την Ισπανία και, λίαν προσφάτως, στη Δανία. Μας ενημερώνει ότι «κάποιοι» αγωνίζονται λυσσωδώς να τους διασπάσουν, εξαγοράσουν, συκοφαντήσουν, παρασύρουν κ.λπ., ωστόσο «το κίνημά μας», όπως το λέει, παραμένει ενωμένο και αφοσιωμένο «στον ιερό σκοπό μας».

Και πάντως, οφείλω να παρατηρήσω, το κίνημα της κ. Καρυστιανού παραμένει ακίνητο. Αυτό είναι επίτευγμα, εφόσον μιλάμε για κίνημα, δηλαδή για κάτι που κινείται. Πώς τα καταφέρνει είναι ένα μυστήριο. Αυτό που δεν είναι μυστήριο είναι η τραγική κατάληξη που πρόκειται να έχει το εγχείρημα…