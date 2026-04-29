«Γρήγορα θα κάνει ξαστεριά» ήταν η φράση με την οποία ο Αλέξης Τσίπρας, πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε την ομιλία του στο Ηράκλειο Κρήτης, στέλνοντας μήνυμα για τον νέο πολιτικό φορέα που προετοιμάζει. Όπως είπε, «ενώνουμε δυνάμεις για να αλλάξουμε τη χώρα, για να αλλάξουμε την Ελλάδα. Και θα την αλλάξουμε».

Διαβάστε ακόμα: Τσίπρας: Ό, τι εύκολα μπαίνει στο αρχείο, το ίδιο εύκολα βγαίνει από το αρχείο

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι ζητείται μια «ηθική επανάσταση», αναγκαία –όπως τόνισε– για την Ελλάδα, προσθέτοντας πως «ναι, μπορούμε να την εγγυηθούμε».

Αναφερόμενος στην ανάγκη μετασχηματισμού του κράτους, σημείωσε ότι η αλλαγή δεν αφορά μόνο την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και την πορεία προς ένα κράτος στην υπηρεσία όλων και όχι της ολιγαρχίας.

Διαβάστε ακόμα: Αλέξης Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ θα κοστίσει στους Έλληνες όσο πολλοί ΟΠΕΚΕΠΕ μαζί

«Πρέπει να το επιχειρήσουμε και να τα καταφέρουμε με τη συνδρομή της κοινωνίας», ανέφερε.

Επίθεση στην κυβέρνηση και κάλεσμα για νέο φορέα

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δηλώνοντας ότι «κυβερνάνε με όρους μαφίας». Τόνισε την ανάγκη για ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης και τη δημιουργία ενός πολύχρωμου αλλά προγραμματικά συμπαγούς φορέα.

Διαβάστε ακόμα: Ο Τσίπρας δεν βλέπει την ώρα να επιστρέψει – Από τον Ιούνιο και μέτα η ιδρυτική διακήρυξη, το όνομα και το σύμβολο

Όπως εξήγησε, ο νέος πολιτικός σχηματισμός θα συνδυάζει εμπειρία και ανανέωση, θα εκφράζει την κυβερνώσα Αριστερά της εποχής και θα είναι «ανοιχτός σε όλους όσοι κατανοούν την ανάγκη της ενότητας του προοδευτικού φάσματος».

Το τρίπτυχο «Δημοκρατία, εντιμότητα, δικαιοσύνη»

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε ως βασικούς στόχους του νέου εγχειρήματος τη Δημοκρατία, την εντιμότητα και τη δικαιοσύνη, παρουσιάζοντας το προγραμματικό πλαίσιο και το νέο παραγωγικό μοντέλο για τη χώρα.

Χαρακτήρισε την κυβέρνηση της ΝΔ ως «κυβέρνηση φθοράς, αστάθειας, κινδύνων και διαφθοράς», επισημαίνοντας ότι απαιτείται σχέδιο για μια διαφορετική πορεία με προοπτική και ασφάλεια για τους πολλούς. «Η συλλογική βούληση της κοινωνίας πρέπει να μετατραπεί σε ορμητική πολιτική δύναμη», είπε.

Κατηγορίες για διαφθορά και συγκάλυψη

Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «είναι βαθιά βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά», αναφερόμενος σε υποθέσεις όπως των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών. Επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, την υπόθεση Predator, κάνοντας λόγο για συγκάλυψη και «έγκλημα ως κανονικότητα».

«Η ασύστολη χειραγώγηση της δικαιοσύνης, η καταβαράθρωση του κράτους δικαίου και η εκτίναξη της διαφθοράς δεν είναι κανονικότητα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σταθερότητα μπορεί να υπάρξει μόνο με κυβέρνηση που σέβεται τους θεσμούς και τη δημοκρατία.

Κάλεσμα συμμετοχής και προγραμματικές δεσμεύσεις

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε τους νέους, τους εργαζόμενους, τους μικρομεσαίους, τους αγρότες και τον κόσμο της τέχνης να στηρίξουν την προσπάθεια. «Είναι η δική σας προσπάθεια, κάθε αριστερού, κάθε προοδευτικού, κάθε δημοκράτη και ανήσυχου πολίτη», είπε.

Τόνισε την ανάγκη για ένα άλλο μέλλον και ένα διαφορετικό κράτος, επισημαίνοντας πως «αυτό είναι το ήμισυ του παντός».

Οι βασικές προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα

Πρότεινε μεταξύ άλλων:

– Δραστική μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής από 13% σε 6% και μείωση της φορολογίας στα καύσιμα.

– Θεσμοθέτηση φορολογικής δικαιοσύνης και αναδιανομής υπέρ των μη προνομιούχων, με ελάφρυνση των μισθωτών και μετατόπιση του φορολογικού βάρους προς τα υψηλά εισοδήματα και τα μεγάλα εταιρικά κέρδη.

– Δικαιότερη φορολόγηση κινητής περιουσίας και μείωση της φορολογίας στη μισθωτή εργασία.

– Μείωση της έμμεσης φορολογίας και θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για τις υπερκερδοφόρες επιχειρήσεις, με τα έσοδα να κατευθύνονται σε στεγαστικές και μορφωτικές ανάγκες των νέων και στην ενίσχυση του κοινωνικού κράτους.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για:

α) Εγγύηση θέσης σε παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά από δύο ετών.

β) Οργανωμένη φροντίδα υπερηλίκων με χρόνια νοσήματα, όπως η άνοια, ώστε να στηριχθούν οι οικογένειες που σήμερα επωμίζονται το βάρος.