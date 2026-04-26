«Επιστρέφω για να υπάρξει κανονικότητα και σταθερότητα στον τόπο», είπε στο Φόρουμ των Δελφών ο Αλέξης Τσίπρας – οι προθέσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν κρύβονται πια, καθώς όλοι γνωρίζουν πως από τον Ιούνιο και μετά, η Αμαλίας θα είναι έτοιμη να δώσει στη δημοσιότητα όνομα, σύμβολο και ιδρυτική διακήρυξη για το νέο κόμμα που βρίσκεται στα σκαριά. Πώς μοιάζει όμως «η ώρα που ζυγώνει», κατά την τσιπρική πλευρά; Και ποιες είναι οι πραγματικές συνθήκες με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη;

Η επιστροφή του Τσίπρα, επισήμως, έχει αφήγημα – και αυτό αποτυπώθηκε στην παρουσία του στους Δελφούς, όπου για πρώτη φορά διατύπωσε προτάσεις για το μέλλον, στο πλαίσιο της αποτελεσματικής στήριξης των νοικοκυριών για να αντιμετωπιστεί το κόστος ζωής, της φορολογικής δικαιοσύνης και της μείωσης του βάρους των μισθωτών, την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Σε επίπεδο συμβολισμού, η «σταθερότητα» και η «κανονικότητα» σχετίζεται με τη δημιουργία δύο ισάξιων πόλων, ενός προοδευτικού πόλου δηλαδή που στην ανάγνωση της Αμαλίας μόνο με τον Αλέξη Τσίπρα μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επιτελείο του πρώην πρωθυπουργού εμφανώς στηρίζονται στο δυνατό όπλο του προσώπου που μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, εκτιμώντας πως, σε σχέση με τους υπόλοιπους διεκδικητές αυτού του ρόλου, λόγω χαρίσματος και εμπειρίας, ο Τσίπρας έχει το προβάδισμα. Γι’ αυτό, το χρονοδιάγραμμα δεν κινείται με βάση το οποιοδήποτε οργανόγραμμα – στόχος του σκάουτινγκ ήταν να βγουν μπροστά «φρέσκα» πρόσωπα, πριν από την όποια ενσωμάτωση στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, ώστε να δείξουν πως δεν πάνε να φτιάξουν έναν δεύτερο ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, ψάχνοντας να διευρύνουν το ακροατήριό τους, αναζητούν μεταγραφές από το ΠΑΣΟΚ – με τον ίδιο τρόπο που βρήκαν δίαυλο επικοινωνίας με τους αποχωρήσαντες από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντώνη Σαουλίδη, Γιώργο Μπουλμπασάκο, Αννα Παπαδοπούλου και Νίκο Νυφούδη.

Η δεξαμενή

Τι συνθήκες όμως έχει στ’ αλήθεια να αντιμετωπίσει ο πρώην πρωθυπουργός; Οσο καθυστερεί να φτιάξει το νέο κόμμα, εκτιμάται πως ελλοχεύει ο κίνδυνος να χάσει πολύτιμο χρόνο, επιτρέποντας στον Νίκο Ανδρουλάκη να συνεχίσει να κινείται στο αφήγημα και τη λογική πως το ΠΑΣΟΚ είναι ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ. ]

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Τσίπρας ξεκινά από μια διψήφια δεξαμενή, η οποία ωστόσο δεν είναι αρκετή, σ’ αυτή τη φάση, για να του δώσει τη δεύτερη θέση. «Γρίφος» μένει η σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο αντίκτυπος του βάρους μιας διαδικασίας αυτοδιάλυσης που αναπόφευκτα θα ξεκινήσει όταν ανακοινώσει το νέο κόμμα ο Τσίπρας – καθώς ο πρώην πρωθυπουργός απευθύνει προσκλητήριο μόνο σε πρόσωπα και όχι σε συλλογικότητες. Και αν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αυτοδιαλυθεί, μήπως το ποσοστό του είναι αρκετό για να στερήσει από τον Τσίπρα τον ρόλο του προοδευτικού πρωταγωνιστή;

Προνόμιο και μειονέκτημα

Στο επιτελείο του γνωρίζουν πάντως πως η πρώτη εκλογική αναμέτρηση που θα έρθει είναι μια μάχη και για τα ηνία του κεντροαριστερού χώρου, ο πόλεμος για τον οποίο έχει ήδη ξεκινήσει – αν και μπορεί να μη φαίνεται με γυμνό μάτι. Η αναφορά, δε, του Τσίπρα για το Καστελλόριζο ως σημείο έναρξης της κρίσης του 2010 θεωρήθηκε από πασοκικά στελέχη χτύπημα κάτω από τη μέση στον Παπανδρέου, και κάλυψη των ευθυνών του Κώστα Καραμανλή.

Παράλληλα, το μεγαλύτερο προνόμιο του Τσίπρα, το πρόσωπό του δηλαδή, είναι και το μεγαλύτερο μειονέκτημά του: η αρνητική τάση που καταγράφεται, η οποία αποτυπώνεται σε μια σειρά πολιτών που τον αποδοκίμασαν στις κάλπες του 2023, δυσκολεύει την επιρροή του σε δεξαμενές που βρίσκονται εκτός του πυρήνα του ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που, ηθελημένα ή αθέλητα, χρονικό παράθυρο για την οργανωτική δομή του κόμματος δεν υπάρχει, το πρόσωπο Τσίπρας κρατάει το κλειδί του αποτελέσματος – επικριτές και θαυμαστές συμφωνούν εξίσου, ωστόσο εξάγουν διαφορετικό συμπέρασμα.