Κραδασμούς στο πολιτικό σκηνικό προκάλεσαν τα όσα είπε στο Φόρουμ των Δελφών η επικεφαλής ευρωπαία εισαγγελέας, Λάουρα Κοβέσι, με την κυβέρνηση να επιχειρεί να ρίξει τους τόνους την ίδια ώρα που δικά της στελέχη βουλευτές εξακολουθούν να κατηγορούν ευθέως τον θεσμό. Οι ξεκάθαρες αιχμές της για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άλλες έρευνες που είναι σε εξέλιξη, η κάθετη άρνησή της να δικαιολογήσει τη διαφθορά ως «εξυπηρέτηση» και «κομμάτι της δουλειάς των πολιτικών» αλλά και το τελεσίγραφό της για να αφεθούν απερίσπαστοι στην έρευνα και το δικαιοδοτικό έργο τους οι έλληνες εντεταλμένοι εισαγγελείς, προκάλεσαν αντιδράσεις με την αντιπολίτευση να μιλάει ευθέως για θεσμική εκτροπή και συγκάλυψη.

Οι δηλώσεις της Κοβέσι δεν άφησαν περιθώρια παρερμηνειών, καθώς τοποθετήθηκε με απόλυτη σαφήνεια για το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, ενώ τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ενδιαφέρεται μονάχα για την ενιαία εφαρμογή του νόμου προς το συμφέρον των ευρωπαίων πολιτών.

Στάθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, ακυρώνοντας τις προσπάθειες νομικών ή πολιτικών ελιγμών από την Αθήνα. «Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο», διεμήνυσε αυστηρά. Προχώρησε, δε, σε μια ευθεία σύνδεση του ζητήματος με τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη. «Οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών, στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, να μην ανανεωθούν;» αναρωτήθηκε, ρητορικά.

«Η διαφθορά των πολιτικών»

Απαντώντας στο αφήγημα ότι οι ελεγχόμενοι πολιτικοί απλώς έκαναν «εξυπηρετήσεις» στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, η ευρωπαία εισαγγελέας υπήρξε καταπέλτης. Αναφέρθηκε, μάλιστα, σε επιστολή μιας ελληνίδας αγρότισσας που δεν έλαβε επιδοτήσεις «επειδή δεν γνώριζε κάποιον πολιτικό», σε αντίθεση με άλλους που με τα χρήματα των επιδοτήσεων «έκαναν πολυτελή ταξίδια και αγόρασαν αυτοκίνητα».

«Πιστεύω βαθιά ότι οι πολίτες στην Ελλάδα βλέπουν πίσω από το νέφος αποπροσανατολισμού που επιχειρείται», τόνισε και ξεκαθάρισε: «Για εμένα και τους συναδέλφους μου ως εισαγγελείς, η διαφθορά, η κατάχρηση εξουσίας, η απάτη, η αθέμιτη επιρροή αποτελούν εγκλήματα. Κανένας, μα κανένας στον κόσμο δεν θα μπορέσει να με πείσει πως αυτές οι κατηγορίες είναι μέρος της δουλειάς (part of job description) ενός πολιτικού στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στην ΕΕ». Δήλωσε με έμφαση πως «δεν κυνηγάμε πολιτικούς, κυνηγάμε τη διαφθορά», ενώ, κληθείσα να σχολιάσει τις εις βάρος της επικρίσεις, απάντησε με σαρκασμό: «Ποιος επέκρινε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; Α, πολιτικοί… δεν σχολιάζω αυτά που λένε οι πολιτικοί».

Οι τοποθετήσεις αυτές προκάλεσαν αρχικά εμφανή αμηχανία και εκνευρισμό σε κυβερνητικά στελέχη στο Μέγαρο Μαξίμου, που μεταφράστηκαν σε επιθετικότητα. Ο υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ, Αδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος βρισκόταν στους Δελφούς, δεν έκρυψε την ενόχλησή του, σχολιάζοντας ειρωνικά πως στην Ελλάδα «έχουμε Δημοκρατία, όσο μας το επιτρέπει ακόμη η κυρία Κοβέσι». Ωστόσο, μέσα σε μόλις 24 ώρες, το αφήγημα αναδιπλώθηκε πλήρως. Με νέα ανάρτησή του, ο Αδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε χθες πως όσα είπε η Λάουρα Κοβέσι ήταν υπέρ της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, αν και επέμεινε στη νομική άποψή του ότι οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είναι επαρκώς στοιχειοθετημένες. Εν τω μεταξύ τη «γραμμή» της εναρμόνισης των απόψεων Μητσοτάκη και Κοβέσι είχε ήδη εκφράσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, στο σχόλιό του για την ομιλία της.

Αντιδράσεις

Την ίδια στιγμή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης άδραξαν την ευκαιρία, αξιοποιώντας την αυστηρή ρητορική της επικεφαλής της EPPO για να κλιμακώσουν την κριτική τους. Από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «ντιλάρισμα» με τη διαφθορά, επικαλούμενος τη φράση της Λ. Κοβέσι πως κουράστηκε να ακούει ότι «έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα». Υψώνοντας τους τόνους κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι «διεφθαρμένοι» και «δεν επιτρέπετε στη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της».

Η Κουμουνδούρου εστίασε στη νομική διάσταση των δηλώσεων, που απογύμνωσε το αφήγημα των εξυπηρετήσεων. «Δεν μίλησε για “ρουσφετάκι”, μίλησε για σοβαρά εγκλήματα», τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ, υπογραμμίζοντας το χάσμα μεταξύ της κουλτούρας ανοχής που καταλόγισε στη ΝΔ και της ευρωπαϊκής νομιμότητας. Εκεί στάθηκε η Νέα Αριστερά που κατήγγειλε την κυβέρνηση για προσπάθεια υποβάθμισης των κακουργηματικών απατών, κάνοντας λόγο για «κεντρικά οργανωμένη και κυβερνητικά μεθοδευμένη διαφθορά». Τη συνέντευξη της Κοβέσι σχολίασε και ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας πως έπειτα από όσα ακούστηκαν «ένας κανονικός ευρωπαίος πρωθυπουργός θα έπρεπε να παραιτηθεί».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος μίλησε στο Φόρουμ των Δελφών λίγο μετά την ευρωπαία εισαγγελέα και κλήθηκε να σχολιάσει σχετικά. «Η κυβέρνηση έχει αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι βουλευτές δεν φέρουν καμία ευθύνη.

Ομως υπάρχει μια παλινωδία. Οι βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία. Μήπως υπάρχει ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού;» διερωτήθηκε ο Ευ. Βενιζέλος ενώ, για τις επιθέσεις κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έκανε λόγο για πολιτικοποίηση με «άτεχνο» και «επιθετικό» τρόπο, δημιουργώντας την εντύπωση ότι αυτό «συνιστά παρέμβαση στο δικαιοδοτικό τους έργο».