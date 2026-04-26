Το νέο επεισόδιο στην κόντρα που έχει ξεσπάσει τα τελευταία 24ωρα μεταξύ της υπουργού Πολιτισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη και του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, συνεχίστηκε σήμερα.

Αφορμή για τη νέα κόντρα – υπενθυμίζουμε πως δεν είναι η πρώτη, έχει υπάρξει αντιπαράθεση για τα γκράφιτι, τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας κ.α. – στάθηκε η τοποθέτηση του δημάρχου Αθηναίων, ο οποίος σε δηλώσεις του στον «Guardian» σημείωσε πως «η Αθήνα δεν μπορεί να λειτουργεί σαν ένα τεράστιο ξενοδοχείο», προσθέτοντας πως οι πιέσεις που δέχεται η πόλη και ειδικά το ιστορικό κέντρο από τον ανεξέλεγκτο τουρισμό είναι εξαιρετικά μεγάλες και τονίζοντας πως στις σκέψεις της δημοτικής Αρχής είναι ακόμη και το «μπλόκο» των τουριστικών επενδύσεων στο κέντρο, στην Πλάκα, από ξενοδοχεία, επιπλωμένα διαμερίσματα και βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε πως ««οι συνεντεύξεις σε ξένα μέσα με παραπλανητικά μηνύματα για την Αθήνα δεν προστατεύουν την πόλη. Αντίθετα, υπονομεύουν την εικόνα της και πλήττουν τον τουρισμό της πρωτεύουσας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων οφείλει πρώτα απ’ όλα να φροντίζει για την καθημερινότητα των κατοίκων της πόλης, την καθαριότητα, τη λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής τους. Η Αθήνα δεν χρειάζεται κατασκευασμένες εικόνες κρίσης. Χρειάζεται σοβαρή δουλειά, υπεύθυνη στάση και πολιτικές που αντιμετωπίζουν πραγματικά τις πιέσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική ζήτηση».

Σήμερα το πρωί, με νέα ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Χάρης Δούκας απαντά με τη σειρά του πως «η Αθήνα δεν έχει ανάγκη από εξωραϊσμούς όψιμων υπερασπιστών. Η ανεξέλεγκτη τουριστική ανάπτυξη απειλεί εμβληματικές γειτονιές της. Όποιος δεν το βλέπει, απλά στρουθοκαμηλίζει. Καλώ την κα Υπουργό να μελετήσει τις τεκμηριωμένες προτάσεις μας και να σταθεί αρωγός στο αίτημά μας για την απόδοση στον Δήμο του τέλους ανθεκτικότητας, ώστε να γίνουν οι κατάλληλες υποδομές. Δεν μπορεί οι τουρίστες να πληρώνουν τέλη στα ξενοδοχεία και η Κυβέρνηση να τα παρακρατεί και να μην αποδίδει στον Δήμο ούτε ένα ευρώ. Καλώ επίσης την κα Υπουργό, αντί να ανακαλύπτει ανύπαρκτους εχθρούς, να συζητήσει με τη Δημοτική Αρχή της Αθήνας ένα συνολικό σχέδιο βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της πόλης».