Η επάρκεια ναυτιλιακών καυσίμων δεν αποτελεί, προς το παρόν, θέμα συζήτησης στον ακτοπλοϊκό κλάδο σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στον αεροπορικό. Ωστόσο καταγράφηκαν το προηγούμενο διάστημα οι πρώτες περικοπές δρομολογίων κυρίως στις γραμμές της Ραφήνας από συμβατικά πλοία για μέχρι το τέλος Απριλίου. Οι σχετικές αποφάσεις ελήφθησαν καθώς τα δρομολόγια είναι μη βιώσιμα λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων.

Η εξέλιξη αυτή δεν σχετίζεται μόνο με το αυξημένο λειτουργικό κόστος, αλλά και με τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τα ταχύπλοα πλοία, τα οποία ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους χωρίς να έχουν επωμιστεί το υψηλό κόστος καυσίμων των προηγούμενων μηνών.

Σημειώνεται ότι τα συμβατικά υποχρεούνται να δρομολογούνται όλο τον χρόνο, ενώ τα ταχύπλοα μόνο για τέσσερις μήνες, κατ’ ελάχιστον (Ιούνιος – Σεπτέμβριος).

Συνεπώς στους «δύσκολους» και συνήθως ζημιογόνους μήνες, εκτός της θερινής σεζόν, το βάρος της διασύνδεσης της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα νησιά πέφτει στα συμβατικά πλοία, τα οποία αντιμετωπίζουν πολύ πιο αυξημένο λειτουργικό κόστος και θα πρέπει να τύχουν μιας ξεχωριστής στήριξης.

Πάντως, παρά τις πιέσεις, οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων διατηρούνται προς το παρόν σταθερές, στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ του κλάδου και της πολιτείας.

Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να αποζημιώσει τις εταιρείες με ποσό ύψους 56 εκατομμυρίων ευρώ, καλύπτοντας το κόστος των υποχρεωτικών εκπτώσεων προς ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Την Πέμπτη, στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, προώθησε στη Βουλή σχετική ρύθμιση. Ο Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι έντονες διακυμάνσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου επιβαρύνουν σημαντικά τη λειτουργία των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι συνεπάγεται πρόσθετο κόστος που μπορεί να φτάσει έως και τα 10 εκατομμύρια ευρώ μηνιαίως.

Το συνολικό κόστος της κρίσης εκτιμάται ήδη μεταξύ 36 και 40 εκατομμυρίων ευρώ, δημιουργώντας πιέσεις τόσο στη βιωσιμότητα του κλάδου όσο και στην καθημερινότητα των πολιτών που εξαρτώνται από τις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Δεδομένου ότι η ρύθμιση είχε ανακοινωθεί με τα πρώτα κυβερνητικά μέτρα στήριξης, οι ακτοπλόοι επισημαίνουν ότι εάν συνεχιστεί η ανοδική πορεία των καυσίμων, θα απαιτηθούν πρόσθετα, ιδίως για τα συμβατικά πλοία που ουσιαστικά είναι αυτά που επιβαρύνθηκαν μέχρι τώρα από την κρίση των καυσίμων. Υπενθυμίζουν δε ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Ναυτιλίας έχουν δεσμευθεί να εξετάζουν την κατάσταση «μήνα-μήνα».1

Οσον αφορά την επάρκεια καυσίμων, παράγοντες της αγοράς διαβεβαιώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα επάρκειας για τους επόμενους μήνες, καθώς οι πάροχοι καυσίμων έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες ποσότητες