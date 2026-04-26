Η σημερινή καλημέρα του Αρκά παίζει με μια από τις πιο αγαπημένες του θεματικές: την καυστική σάτιρα της κοινωνικής πραγματικότητας.

«Σ’ αυτή τη χώρα μπορείς να κάνεις καριέρα χωρίς να έχεις καν δουλειά!» είναι η φράση που λέει πολλά σε όλους μας καθώς μέσα σε αυτή ο Αρκάς συμπυκνώνει μια ολόκληρη νοοτροπία.

Σατιρίζει την ελληνική πραγματικότητα όπου συχνά η «καριέρα» δεν συνδέεται με την παραγωγικότητα, την προσπάθεια ή την ουσιαστική εργασία, αλλά με τις δημόσιες σχέσεις, τις γνωριμίες, την εικόνα και – πολλές φορές – το τίποτα.