Γεμάτο είναι και σήμερα (26/4) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις, με δράση στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, αλλά οι αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν, με ελληνικό ενδιαφέρον.

Ξεχωρίζει ο δεύτερος τελικός ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός για την Volley League Ανδρών και οι «μάχες» στα playouts της Super League, Κηφισιά-Παναιτωλικός , Ατρόμητος-Αστέρας και ΑΕΛ Novibet- Πανσερραϊκός.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (26/4)

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία

09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS15

10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Διπλού Γυναικών

10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Warm Up)

11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS16

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Μονού Ανδρών

12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS17

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)

13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Σασουόλο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Σάλκε Bundesliga 2

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS18

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Super League

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κόμο Serie A

16:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Λιντς Emirates FA Cup

17:15 Novasports 1HD Οβιέδο – Έλτσε La Liga

18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Super League

18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς William Hill Scottish Premiership

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ίντερ Serie A

19:30 Novasports Prime Οσασούνα – Σεβίλλη La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ράπτορς – Καβαλίερς NBA Playoffs

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Πόρτο Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Super League

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters Μαδρίτη

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Θέλτα La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Μπλέιζερς – Σπερς NBA Playoffs

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άβες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal

23:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη