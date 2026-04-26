Ο άνδρας που είναι ύποπτος για την ένοπλη επίθεση στο δείπνο της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου το βράδυ του Σαββάτου εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και προγραμματιστής βιντεοπαιχνιδιών στη Νότια Καλιφόρνια, σύμφωνα με δημόσια αρχεία.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών, ο οποίος κατοικεί στο Τόρανς, προάστιο του Λος Άντζελες, έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο ένοπλος άνδρας που ακινητοποιήθηκε κοντά στον χώρο του δείπνου όπου είχαν συγκεντρωθεί ο Πρόεδρος Τραμπ και άλλοι αξιωματούχοι, όπως ανέφεραν στο CNN δύο πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα.

Ένα προφίλ στο LinkedIn που ταιριάζει με το όνομά του και τη φωτογραφία του τον περιγράφει ως καθηγητή μερικής απασχόλησης στην C2 Education, μια εταιρεία προετοιμασίας για εξετάσεις και παροχής ιδιωτικών μαθημάτων. Η C2 ανακήρυξε τον Άλεν «καθηγητή του μήνα» της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2024, σύμφωνα με αναρτήσεις της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κανείς δεν απάντησε σε τηλεφωνική κλήση προς την C2 αργά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, ο Άλεν αποφοίτησε από το California Institute of Technology το 2017 με πτυχίο μηχανικού μηχανικής και πήρε μεταπτυχιακό στην επιστήμη των υπολογιστών από το California State University-Dominguez Hills πέρυσι.

Ως φοιτητής στο Caltech, το 2017 εμφανίστηκε σε ένα τοπικό ρεπορτάζ για την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου φρένου έκτακτης ανάγκης για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής, ο Άλεν δώρισε 25 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία της Καμάλα Χάρις τον Οκτώβριο του 2024.

Ο Άλεν περιγράφει επίσης τον εαυτό του ως προγραμματιστή βιντεοπαιχνιδιών στο προφίλ του στο LinkedIn και φαίνεται να έχει κυκλοφορήσει ένα indie παιχνίδι με τίτλο Bohrdom προς πώληση στην πλατφόρμα παιχνιδιών Steam στην τιμή των 1,99 δολαρίων. Κατέθεσε αίτηση για κατοχύρωση εμπορικού σήματος για το όνομα του παιχνιδιού το 2018, σύμφωνα με τα αρχεία των ομοσπονδιακών εμπορικών σημάτων.

Στο LinkedIn του, ο Άλεν έγραψε ότι «αυτή τη στιγμή αναπτύσσει ένα δεύτερο παιχνίδι, με την προσωρινή ονομασία “First Law”».

Πηγή: CNN