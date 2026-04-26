Ο ΟΦΗ στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας για τη σεζόν 2025-26, επικρατώντας με 3-2 του ΠΑΟΚ στον μεγάλο τελικό, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας, Μιχάλη Μπούση, να ζει έντονα τη στιγμή και να εμφανίζεται εμφανώς συγκινημένος.

Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του για το επίτευγμα της ομάδας, αποθεώνοντας τους ποδοσφαιριστές και τονίζοντας πως αυτός ο τίτλος ανήκει σε όλους. Παράλληλα, έδωσε ξεχωριστή αξία στην κατάκτηση, αφιερώνοντάς την στον πατέρα του, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Μιχάλης Μπούσης στην COSMOTE TV:

Για το ματς:

«Είμαι περήφανος για όλους τους παίκτες, για την οικογένειά μου, για όλη την Κρήτη. Ήμασταν διψασμένοι για το Κύπελλο. Δείξαμε ότι μια ομάδα σαν τον ΟΦΗ μπορεί να ονειρευτεί και να πάρει Κύπελλο“.

Για το ότι η ομάδα φέτος τα κατάφερε αντί για πέρυσι:

«Ήμασταν στον τελικό παίξαμε με μια πολύ καλή ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ήταν μια καλή εμπειρία. Ο ΠΑΟΚ είναι μια μεγάλη ομάδα, μια καλή ομάδα, αλλά σήμερα ήταν η μέρα η δικιά μας, δεν έχω λόγια να πω. Δεν φοβήθηκα. Το μόνο που ήθελα ήταν να το ισοφαρίσουμε για να πάρουμε το πάνω μας για να το κερδίσουμε. Πέρυσι όταν ήρθα στους παίκτες μετά το ματς τους είπα να είστε πεινασμένοι γιατί θα είμαστε πίσω».

Γιατί το έκανε:

«Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία».

Για το ότι κατέκτησε το Κύπελλο στον Βόλο, ενώ ο αγαπημένος του Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη:

«Είναι ένας παίκτης, ένας κύριος με ποιότητα παγκόσμιας κλάσης. Έχει δείξει ότι μπορεί ένας τίμιος σαν αυτόν μπορεί να γίνει ο κορυφαίος, ο MVP και ένας πρωταθλητής».

Για το αν είναι αυτός ο MVP:

«MVP είναι η ομάδα μου, το αφιερώνω στον πατέρα μου».