Η Mercedes-Benz παρουσίασε την GLC L EV στην έκθεση Auto China, μια έκδοση της ηλεκτρικής GLC με εκτεταμένο μεταξόνιο, προσαρμοσμένη για την κινεζική αγορά – και διαθέτει ένα ελαφρώς προσαρμοσμένο σύστημα μετάδοσης κίνησης.

Η GLC L EV έχει μήκος 4,95 μέτρα, αύξηση 104 χιλιοστών σε σύγκριση με το στάνταρ μοντέλο. Το μεταξόνιο έχει αυξηθεί κατά 55 χιλιοστά στα 3,03 μέτρα, ενώ το ύψος (1,71 μέτρα) και το πλάτος (1,97 μέτρα) παραμένουν ίδια με την διεθνή έκδοση.

Υπάρχουν επίσης μικρές διαφορές στο σύστημα μετάδοσης κίνησης: ενώ η GLC 400 4MATIC με τεχνολογία EQ αποδίδει 330 kW από τους δύο ηλεκτροκινητήρες της, η GLC L EV έχει αρχικά ονομαστική ισχύ 310 kW.

Η GLC L EQ θα είναι αρχικά διαθέσιμη με δύο ηλεκτροκινητήρες που θα παράγουν 421 ίππους και 800 Nm. Απόδοση που είναι χαμηλότερη από το παγκόσμιο μοντέλο των 489 ίππων.