Τα game 4 και 3 των παιχνιδιών του NBA τα ξημερώματα

Σανς-Θάντερ 109-121

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ πέτυχε ρεκόρ καριέρας στην post season (42π.) και οδήγησε τους Θάντερ στη νίκη επί των Σανς με 121-109. Η ομάδα του Οκλαχόμα έφυγε με το «διπλό» από την έδρα των Σανς κι έτσι έκανε το 3-0 στη σειρά των playoffs, απέχοντας μία νίκη από το κλείσιμο της σειράς.

Τίμπεργουλβς-Νάγκετς 112-96

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς επικράτησαν των Ντένβερ Νάγκετς με 112-96 κι έκαναν το 3-1 στη σειρά των playoffs του NBA, όμως το βράδυ δεν ήταν όσο ευχάριστο ακούγεται.

Ο Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο υπέστη ρήξη αχιλλείου, έχοντας αγωνιστεί μόλις 79 δευτερόλεπτα, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς υπέστη υπερέκταση στο αριστερό γόνατο,έπειτα από 17 λεπτά συμμετοχής και πέντε πόντους. Η απουσία του πρώτου θα είναι πολύμηνη, ενώ η συμμετοχή του δεύτερου στην υπόλοιπη σειρά θα κριθεί από τη μαγνητική.

Ο Έιο Ντοσούνμου βγήκε μπροστά για τους “λύκους”, μετρώντας 43 πόντους με 5/5 τρίποντα, ενώ κατέβασε και 4 ριμπάουντ. Ο Ναζ Ριντ άγγιξε το νταμπλ-νταμπλ με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Μάτζικ-Πίστονς 113-105

Οι Μάτζικ συνεχίζουν να βάζουν δύσκολα στους πρώτους της regular season Πίστονς αφού επικράτησαν στο Game 3 με 113-105 και προηγούνται με 2-1 στη σειρά.

Κορυφαίος για τους Μάτζικ, ο Πάολο Μπανκέρο που άγγιξε το triple-double με 25 πόντους, 12 ριμπάουντ και 9 ασίστ, ενώ double-double με 17 ριμπάουντ και 14 πόντους έκανε ο Κάρτερ Τζούνιορ.

Χοκς-Νικς 98-114

Σε απόλυτη ισορροπία ήρθε η σειρά των Ατλάντα Χοκς με τους Νιου Γιορκ Νικς με τους δεύτερους να επικρατούν εκτός έδρας με 98-114 κάνοντας το break και το 2-2 στο Game 4.

Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Καρλ–Άντονι Τάουνς ο οποίος σημείωσε το πρώτο triple-double της καριέρας του σε playoffs (20 πόντοι, 10 ριμπάουντ, 10 ασίστ), ενώ πήρε σημαντική βοήθεια από τον Όου Τζι Ανουνόμπι με 22 πόντους και από τον Τζέιλεν Μπράνσον με 19.