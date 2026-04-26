Ένα αδιανόητο δυστύχημα σημειώθηκε στη Γκαμπόν, όταν ένας 75χρονος Αμερικανός εκατομμυριούχος και κυνηγός μεγάλων θηραμάτων έχασε τη ζωή του, ποδοπατημένος από κοπάδι ελεφάντων κατά τη διάρκεια σαφάρι.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη ενώ ο Έρνι Ντόσιο, ιδιοκτήτης αμπελώνα από το Λόντι της Καλιφόρνια, συμμετείχε σε κυνήγι αντιλόπης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι ελέφαντες επιτέθηκαν απρόσμενα, με αποτέλεσμα να τον συνθλίψουν.

Ο Ντόσιο ήταν γνωστός για την αγάπη του στη φύση και τη συμμετοχή του σε σαφάρι ανά τον κόσμο. Το γεγονός έχει προκαλέσει σοκ τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και στους κύκλους των κυνηγών διεθνώς.

Η μοιραία επίθεση των ελεφάντων

Σύμφωνα με τη DailyMail, ο 75χρονος κυνηγούσε ένα σπάνιο ντούικερ, ένα είδος αντιλόπης με κίτρινη ράχη, όταν εκείνος και ο οδηγός του βρέθηκαν απροσδόκητα απέναντι σε πέντε θηλυκούς ελέφαντες και ένα μικρό.

Τα ζώα ήταν καλά κρυμμένα μέσα στην πυκνή βλάστηση και δεν έγιναν αντιληπτά. Ξαφνικά, όπως περιγράφεται, εμφανίστηκαν «από το πουθενά», χωρίς ο Ντόσιο να προλάβει να αντιδράσει ή να χρησιμοποιήσει το κυνηγετικό του όπλο.

Το κοπάδι όρμησε αμέσως πάνω στον Ντόσιο και τον επαγγελματία οδηγό του, ποδοπατώντας τους. Ο οδηγός τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ ο Ντόσιο έχασε τη ζωή του επί τόπου.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες ζυγίζουν σχεδόν 4 τόνους

Οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα χερσαία θηλαστικά. Τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 3,5 μέτρα, να ζυγίζουν σχεδόν τέσσερις τόνους και να τρέχουν με ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα.

Η εταιρεία διαχείρισης σαφάρι Collect Africa επιβεβαίωσε ότι ο Ντόσιο σκοτώθηκε στο περιστατικό, ενώ ο οδηγός του νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα.

Ένας έμπειρος κυνηγός με μακρά ιστορία

Σύμφωνα με συνταξιούχο κυνηγό από το Κέηπ Τάουν που τον γνώριζε, ο 75χρονος κυνηγούσε από τότε που απέκτησε για πρώτη φορά άδεια. Είχε αφιερώσει δεκαετίες σε αποστολές κυνηγιού σε όλο τον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε κυνηγήσει ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, βουβάλια και λιοντάρια σε διάφορες περιοχές της Αφρικής, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ασχοληθεί με κάθε είδος άγριου ελαφιού.

Ο Ντόσιο κατείχε μεγάλη συλλογή από κεφάλια εξωτικών ζώων, ανάμεσά τους ελέφαντες και λιοντάρια, τα οποία διατηρούσε σε ειδικά διαμορφωμένα δωμάτια με τρόπαια στο σπίτι του.