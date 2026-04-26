Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στον Λόφο του Φιλοπάππου. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, υπήρξε συμπλοκή με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα στο κεφάλι από ρόπαλο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών, όλα ξεκίνησαν όταν δύο άντρες περίπου 60 ετών είχαν έντονη λογομαχία και πιάστηκαν στα χέρια.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με πολίτες να απομακρύνονται έντρομοι, ενώ ειδοποιήθηκαν οι Αρχές.