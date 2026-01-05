Ένα μικρό οπλοστάσιο εντοπίστηκε στην κατοχή 44χρονου στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος συνελήφθη μετά από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής Αρχής, στο σπίτι του άνδρα βρέθηκαν μία βαλλίστρα, οκτώ μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, δύο σπαθιά και ένα ρόπαλο με αιχμές.

Επιπλέον, εντοπίστηκε ένα πυροβόλο όπλο τύπου τυφεκίου-καραμπίνας, ένα πλαστικό τυφέκιο, ένα μεταλλικό και ένα πλαστικό πιστόλι αεροβόλο, καθώς και ένα μεταλλικό πιστόλι ρέπλικα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του νόμου περί όπλων, ενώ η καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία αποτέλεσε την αφορμή για την έρευνα που αποκάλυψε το παράνομο οπλισμό.