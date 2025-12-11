Ο άνδρας αυτός γνωστός στους κύκλους της νύχτας ως «Δήμος» εμπλέκεται στην απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025 στα Άνω Λιόσια.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, φερόμενο μέλος της εγκληματικής οργάνωσης που εκτελεί συμβόλαια θανάτου, είχε κρύψει τα όπλα του σε κατοικία στο χωριό του στην Αλβανία.

Τουλάχιστον τρία όπλα, δεκάδες σφαίρες και γεμιστήρες, εντοπίστηκαν στο σπίτι.

Φωτογραφία ντοκουμέντο με το λευκό Yaris που χρησιμοποιήθηκε σε άλλη απόπειρα δολοφονίας στην Σπάρτη.

Η πρώτη απόπειρα κατά του Λάλα είχε οργανωθεί τον Μάιο στο Ίλιον. Οι δράστες, υπό την καθοδήγηση του 45χρονου «Δήμου», είχαν τοποθετήσει ένα FIAT Fiorino απέναντι από το πρατήριο καυσίμων του στόχου στα Άνω Λιόσια, εξοπλισμένο με κάμερα που μετέδιδε ζωντανά εικόνα σε κινητά τηλέφωνα. Από εκεί παρακολουθούσαν κάθε κίνηση του 43χρονου επιχειρηματία, περιμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να του στήσουν ενέδρα. Παρά τα 47 πυρά από καλάσνικοφ, ο Λάλας σώθηκε χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Μετά από αυτά, ο 43χρονος μετακινήθηκε για λόγους ασφαλείας στη Μάνη. Ο «Δήμος» είχε προσπαθήσει ξανά να του αφαιρέσει τη ζωή σε τοποθεσία στη Σπάρτη όπου είχε μεταβεί με ένα λευκό Υaris που έχει κατασχεθεί, χωρίς να τα καταφέρει.

Τελικά, δολοφονήθηκε στην Αράχωβα από αντίπαλο εγκληματικό κύκλωμα την 1η Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πίσω από τη δολοφονία του φέρεται να βρίσκεται η ομάδα του «Έντικ», γνωστού ως «Φωνή», ηγετικού στελέχους κυκλώματος λαθραίων τσιγάρων που θεωρούσε τον Λάλα απειλή.

Δράστης όχι ο «Δήμος» αλλά τρεις Αλβανοί και δύο Έλληνες, οι οποίοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Σε προηγούμενες έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων είχαν κατασχεθεί επιπλέον όπλα, μεταξύ των οποίων πολεμικό τυφέκιο με γεμιστήρα, δύο επιπλέον γεμιστήρες πολεμικού τυφεκίου, πυροβόλο όπλο με δύο γεμιστήρες, κάνη πυροβόλου, καθώς και κάλυκες και διερρηγμένοι κάλυκες όπλων που έφεραν ίχνη καύσης.