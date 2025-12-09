Οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσαν εγκληματική ομάδα που λειτουργούσε ως «εταιρία» πληρωμένων δολοφόνων. Πρόκειται για σκληρούς κακοποιούς οι οποίοι αναλάμβαναν συμβόλαια θανάτου και φέρονται να συνδέονται με την πρώτη απόπειρα δολοφονίας του Γιάννη Λάλα τον Μάιο του 2025 στα Άνω Λιόσια. Τότε, ο Λάλας γνωστός ως «μάγειρας» σώθηκε χάρη στο πολυτελές θωρακισμένο αυτοκίνητό του, το οποίο τον προστάτεψε από τις ριπές Kalashnikov που δέχθηκε ο οδηγός.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συνελήφθησαν έξι άτομα, ανάμεσά τους δύο Έλληνες και τέσσερις Αλβανοί. Οι τέσσερις από τους συλληφθέντες θεωρούνται οι βασικοί εκτελεστές της ομάδας, με ενεργό ρόλο στην απόπειρα δολοφονίας.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε συντονισμένες εφόδους σε σπίτια και αποθήκες που χρησιμοποιούσε το κύκλωμα. Έως τώρα από τις έρευνες εντοπίστηκε σημαντικός οπλισμός, τέσσερα καλάσνικοφ και τρία πιστόλια.

Παράλληλα βρέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης, καθώς και χρηματικά ποσά που εκτιμάται ότι συνδέονται με τις παράνομες δραστηριότητες της οργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η εν ψυχρώ εκτέλεση του Γιάννη Λάλα έγινε την 1η Νοεμβρίου στην Αράχωβα για την οποία έχουν προφυλακιστεί 4 άτομα.