Ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, δολοφονήθηκε όσο βρισκόταν σε βίλα στην Αράχωβα, στην οποία είχε πάει με τη σύντροφό του και δύο ακόμα φιλικά ζευγάρια.

Οι εκτελεστές που τον παρακολουθούσαν για μέρες και του είχαν στήσει καρτέρι, τον πυροβόλησαν όταν βρισκόταν στο μπαλκόνι της βίλας. Το θύμα δέχτηκε πολλές σφαίρες από καλάσνικοφ σε όλο του το σώμα και εντοπίστηκε σε λίμνη αίματος.

Η σύντροφός του ήταν αυτή που ειδοποίησε τις Αρχές.

«Οι τρεις δεν φαίνεται να έχουν ποινικό παρελθόν (…) ο τέταρτος όμως, ο οποίος είναι 38 ετών, έχει κατηγορηθεί για ληστείες στη βόρεια Ελλάδα», λέει για την υπόθεση ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

«Ο ίδιος άνθρωπος που κατηγορείται τώρα για τη δολοφονία στην Αράχωβα, έχει κατηγορηθεί το 2022 για την απαγωγή ενός ιδιοκτήτη εμπορίας αυτοκινήτων».

Όσον αφορά στους υπόλοιπους τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα, πρόκειται για έναν 28χρονο, γνωστό στην αστυνομία και δύο ακόμα 21 και 22 ετών που δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια σειρά από βίντεο με πρώτο αυτό στο οποίο καίγεται το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν στη δολοφονία, είναι αυτό που τους πρόδωσε ενώ στα σπίτια που έκαναν έφοδο οι αστυνομικοί στο κέντρο της Αθήνας, στο Χαλάνδρι, την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν οκτώ όπλα (επτά πιστόλια των 9 χιλιοστών και ένα περίστροφο) και περίπου 100.000 ευρώ.

Στους αστυνομικούς οι τέσσερις συλληφθέντες κρατούν αρνητική στάση καθώς υποστηρίζουν πως δεν γνωρίζουν τίποτα για την υπόθεση και πως ό,τι έχουν να πουν θα το πουν στον ανακριτή.