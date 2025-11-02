Η εκτέλεση του 40χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα φανερώνει, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, εξαιρετικά καλά οργανωμένο σχέδιο. Ο Λάλας, που στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί – αλλά τελικά αθωώχθηκε λόγω αμφιβολιών – για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός το βράδυ του Σαββάτου. Την υπόθεση χειρίζεται η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η εκτέλεση στην Αράχωβα

Το θύμα βρισκόταν σε συγκρότημα με σαλέ, μαζί με μια γυναίκα και ακόμη δύο ζευγάρια. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, βγήκε στο μπαλκόνι και εκείνη τη στιγμή οι εκτελεστές, που φαίνεται να είχαν στήσει καρτέρι, τον «γάζωσαν» με καλάσνικοφ από το έδαφος. Η γυναίκα που τον συνόδευε ήταν εκείνη που κάλεσε την αστυνομία, αναφέροντας αμέσως την ταυτότητά του.

Οι δράστες διέφυγαν με όχημα, το οποίο βρέθηκε λίγα λεπτά αργότερα καμένο σε κοντινή απόσταση. Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο να είχαν δεύτερο αυτοκίνητο διαφυγής.

Το παρελθόν του 41χρονου

Ο Λάλας ήταν γνωστό όνομα στον υπόκοσμο. Είχε κατηγορηθεί μαζί με τον αδελφό του για τη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ, καθώς και ενός πυγμάχου στο Γαλάτσι – υποθέσεις από τις οποίες τελικά αθωώθηκε.

Το τελευταίο διάστημα, φέρεται να είχε συνάψει συμμαχία με ξένη εγκληματική οργάνωση που βρίσκεται σε «πόλεμο» με τη λεγόμενη Greek Mafia. Παράλληλα, δραστηριοποιούνταν σε πρατήρια καυσίμων και, σύμφωνα με πληροφορίες, στο λαθρεμπόριο. Οι αρχές δεν αποκλείουν εμπλοκή του και σε συμβόλαια θανάτου κατά αντιπάλων.

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο είχε δεχθεί επίθεση έξω από πρατήριο στα Άνω Λιόσια, αλλά γλίτωσε επειδή το αυτοκίνητό του ήταν αλεξίσφαιρο.

Η έρευνα της Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έχουν ληφθεί καταθέσεις από όσους ήταν μαζί του στο σαλέ, ενώ συλλέγονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής για την ταυτοποίηση των εκτελεστών.