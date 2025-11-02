Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 40χρονου Γιάννη Λάλα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα, θεωρείται η παρουσία αυτόπτη μάρτυρα.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι δράστες φέρεται να χρησιμοποίησαν καλάσνικοφ, ενώ στο δωμάτιο βρισκόταν και μία γυναίκα, η οποία ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία.

Το θύμα είχε απασχολήσει τις αρχές στο παρελθόν, καθώς είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, ωστόσο είχε αθωωθεί λόγω αμφιβολιών. Μάλιστα, τον περασμένο Μάιο είχε γλιτώσει από απόπειρα δολοφονίας έξω από το σπίτι του στα Άνω Λιόσια.

Η νέα αυτή υπόθεση διερευνάται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι συνδέεται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών στον υπόκοσμο.

Λίγο μετά τη δολοφονία, εντοπίστηκε καμένο όχημα στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποίησαν οι δράστες για να διαφύγουν.

Η Αστυνομία έχει συλλέξει οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κατοίκων, ενώ στο σημείο της επίθεσης πραγματοποιήθηκε εκτεταμένη έρευνα από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η δολοφονία Καραϊβάζ

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021, ήταν «συμβόλαιο θανάτου», το οποίο οι δράστες το εκτέλεσαν με επιτυχία. Στόχος τους δεν ήταν να στείλουν απλά ένα «μήνυμα», ήθελαν να βεβαιωθούν ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ δεν θα επιβίωνε.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο δημοσιογράφος δέχτηκε συνολικά 10 από τις 13 σφαίρες του εκτελεστή στο σώμα του.

Οι πιο πολλές και συγκεκριμένα, έξι, κατέληξαν στον θώρακα, μία στον λαιμό, μία στην αριστερή παλάμη προφανώς από αντανακλαστική κίνηση του θύματος να προστατευτεί και δύο χαριστικές βολές στο κεφάλι.

Τον ήθελαν νεκρό

Με βάση την ιατροδικαστική έκθεση οι 9 από τις δέκα σφαίρες που έπληξαν τον δημοσιογράφο ήταν όλες τους θανατηφόρες.

Ωστόσο όπως προέκυψε και από την αυτοψία των ειδικών, ο δολοφόνος συνέχιζε να σημαδεύει με λυσσαλέο μίσος και στο κεφάλι για να βεβαιωθεί για το «σίγουρο αποτέλεσμα».

Και οι δυο βολίδες έπληξαν τον δημοσιογράφο όχι από πίσω αλλά στα πλάγια της κεφαλής του.

Στοιχείο που ενισχύει την πιθανότητα να δέχτηκε τουλάχιστον την δεύτερη βολή, ενώ είχε ήδη πέσει μπρούμυτα στον πεζόδρομο, όπου πρόλαβε και κινήθηκε με λίγα μόλις βήματα για να αποφύγει τον δολοφόνο του.

Στο θώρακα πάντως κάποιες από τις έξι βολίδες ήταν διαμπερείς με πύλες εισόδου από μπροστά και θεωρείται βέβαιο πως ήταν οι πρώτες που δέχτηκε ο δημοσιογράφος.