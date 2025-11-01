Συναγερμός σήμανε στην Ελληνική Αστυνομία μετά την είδηση της δολοφονίας του Γιάννη Λάλα, ο οποίος εμπλεκόταν στην υπόθεση της εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου με θύμα τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάζ.

Ο Λάλας πρόσφατα είχε αθωωθεί από το δικαστήριο τόσο για την υπόθεση του γνωστού δημοσιογράφου, όσο και για τη δολοφονία του πυγμάχου Χάρη Κοντογιώργη που αποδίδεται σε ανθρώπους της Greek Mafia στο Γαλάτσι.

O γνωστός ποινικός βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα, πυροβολημένος.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από μία γυναίκα η οποία ήταν μαζί του και δήλωσε τα στοιχεία του θύματος.

Κοντά στο ξενοδοχείο βρέθηκε καμμένο όχημα που εικάζεται ότι είναι των δραστών.

Ο ίδιος φέρεται το τελευταίο χρονικό διάστημα να είχε συμμαχήσει με την ρωσόφωνη μαφιόζικη οργάνωση του Έντικ που έχει εμπλακεί σε «πόλεμο» με μέλη της “Greek Mafia” για το λαθρεμπόριο τσιγάρων.

Παράλληλα, είχε αποκτήσει πρατήρια καυσίμων και είχε εμπλακεί και στο λαθρεμπόριο καυσίμων, ενώ τον περασμένο Μάϊο είχε γίνει απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του με τους εκτελεστές να τον καταδιώκουν έξω από πρατήριο ιδιοκτησίας του στα Άνω Λιόσια, όπου τότε είχε γλιτώσει χάρη στο θωρακισμένο του αυτοκίνητο.

Σε απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε από την Αστυνομία και ένα καμένο όχημα, που εικάζουν οι Αρχές ότι είναι το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών που ενδεχομένως στη συνέχεια διέφυγαν με άλλο όχημα.

Στην περιοχή έσπευσε κλιμάκιο της Ασφάλειας Λιβαδειάς ενώ αναμένεται και κλιμάκιο από την Αθήνα και την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Οι αστυνομικοί έλαβαν κατάθεση από την κοπέλα που ήταν μαζί του και αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό από την γύρω περιοχή.

Η δολοφονία Καραϊβάζ

Η δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, τον Απρίλιο του 2021, ήταν «συμβόλαιο θανάτου», το οποίο οι δράστες το εκτέλεσαν με επιτυχία. Στόχος τους δεν ήταν να στείλουν απλά ένα «μήνυμα», ήθελαν να βεβαιωθούν ότι ο Γιώργος Καραϊβάζ δεν θα επιβίωνε.

Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε ότι ο δημοσιογράφος δέχτηκε συνολικά 10 από τις 13 σφαίρες του εκτελεστή στο σώμα του.

Οι πιο πολλές και συγκεκριμένα, έξι, κατέληξαν στον θώρακα, μία στον λαιμό, μία στην αριστερή παλάμη προφανώς από αντανακλαστική κίνηση του θύματος να προστατευτεί και δύο χαριστικές βολές στο κεφάλι.

Τον ήθελαν νεκρό

Με βάση την ιατροδικαστική έκθεση οι 9 από τις δέκα σφαίρες που έπληξαν τον δημοσιογράφο ήταν όλες τους θανατηφόρες.

Ωστόσο όπως προέκυψε και από την αυτοψία των ειδικών, ο δολοφόνος συνέχιζε να σημαδεύει με λυσσαλέο μίσος και στο κεφάλι για να βεβαιωθεί για το «σίγουρο αποτέλεσμα».

Και οι δυο βολίδες έπληξαν τον δημοσιογράφο όχι από πίσω αλλά στα πλάγια της κεφαλής του.

Στοιχείο που ενισχύει την πιθανότητα να δέχτηκε τουλάχιστον την δεύτερη βολή, ενώ είχε ήδη πέσει μπρούμυτα στον πεζόδρομο, όπου πρόλαβε και κινήθηκε με λίγα μόλις βήματα για να αποφύγει τον δολοφόνο του.

Στο θώρακα πάντως κάποιες από τις έξι βολίδες ήταν διαμπερείς με πύλες εισόδου από μπροστά και θεωρείται βέβαιο πως ήταν οι πρώτες που δέχτηκε ο δημοσιογράφος.