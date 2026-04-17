Έφυγε από το σπίτι και δεν επέστρεψε ποτέ. Οι γονείς της την αναζητούσαν και χθες Πέμπτη δήλωσαν την εξαφάνισή της. Το πρωί άνδρες του Λιμενικού και δύτης εντόπισαν τη σορό της 17χρονης στον Ισθμό της Κορίνθου.

Το θρίλερ για τους γονείς της 17χρονης από την Φιλοθέη ξεκίνησε όταν η κοπέλα έφυγε από το σπίτι λέγοντας πως θα πάει στο φροντιστήριο, όμως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Οι ώρες περνούσαν και δεν έδινε σημάδια ζωής.

Η 17χρονη είχε μαζί το κινητό της όμως ήταν απενεργοποιημένο. Όταν άνοιξε, έδωσε σήμα από την Κόρινθο.

Μπήκε στο ΚΤΕΛ

Σύμφωνα με τα όσα μέχρι στιγμής στοιχεία, από την έρευνα των Αρχών η 17χρονη, κόρη γνωστού γιατρού, επιβιβάστηκε σε ΚΤΕΛ από την Αθήνα και ταξίδεψε για τον Ισθμό.

Το πρωί, ένας εργάτης εντόπισε μία σορό να επιπλέει και αμέσως κάλεσε τις Αρχές. Ο πατέρας και η μητέρα της κλήθηκαν για να την αναγνωρίσουν.

Καταθέσεις

Τα στελέχη του Λιμενικού που έχουν αναλάβει την έρευνα, παίρνουν καταθέσεις από τους γονείς του παιδιού, ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει και ένα σημείωμα που σύμφωνα με πληροφορίες είχε γράψει το κορίτσι.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Ανακοίνωση για την υπόθεση εξέδωσε το Λιμενικό.

«Πρωινές ώρες σήμερα ενημερωθήκαμε για το περιστατικό. Η 17χρονη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή Ποσειδωνίας, στην είσοδο της διώρυγας της Κορίνθου.

Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσης της κοπέλας. Η ανάσυρση έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία περιπολικού σκάφους και στελεχών της υπηρεσίας μας.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την ταυτοποίησή της».