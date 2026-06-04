Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την εκτίμηση ότι ενδέχεται να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξελίξεων.

«Μπορεί να μην συμβεί», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, προσθέτοντας ωστόσο:«Μπορεί όμως να συμβεί το Σαββατοκύριακο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις «πάνε πολύ καλά», εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία τους.

Αναφερόμενος στο εμπλουτισμένο ουράνιο, επανέλαβε ότι «το θέλει» και υπογράμμισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν» στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Trump on Iran: The negotiation itself is going very well… It might not happen, but if it happens, it might happen over the weekend. pic.twitter.com/ukx5OhvXAP — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι επιθυμεί να «διαχωρίσει» τις συνομιλίες που αφορούν τον Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Αραγτσί: Οι επαφές με τις ΗΠΑ δεν διακόπηκαν αλλά δεν υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «οι επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον παραμένουν ανοιχτές, αν και δεν έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις». Οι δηλώσεις του έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο λιβανέζικο τηλεοπτικό κανάλι Al Mayadeen.

Σύμφωνα με τον Ιρανό υπουργό, οι δύο πλευρές συνεχίζουν να εξετάζουν τα «κείμενα» που έχουν ανταλλάξει, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει ουσιαστική εξέλιξη.

Ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επίθεση στη Βηρυτό θα μπορούσε να προκαλέσει επανέναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή «σε μεγάλη κλίμακα». Αυτή η τοποθέτησή του ήρθε ως απάντηση στις πρόσφατες απειλές του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

«Αν η ισραηλινή επιθετικότητα εναντίον της Βηρυτού συνεχιστεί, οι ένοπλες δυνάμεις μας είναι απολύτως έτοιμες να ξαναρχίσουν τον πόλεμο και να πλήξουν στόχους εντός του Ισραήλ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός.