Η έλευση του Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο του Άρη έχει… ξεσηκώσει τους φίλους του Αρη, οι οποίοι στο πρόσωπο του Λαρισαίου τεχνικού βλέπουν την…σφραγίδα της επιστροφής του κλαμπ σε top επίπεδο.

Η έλευση του Σπανούλη ανεβάζει τον πήχη, ανεβάζει το μπάτζετ και κατ’ επέκταση διαφοροποιεί τις αναζητήσεις του Άρη στην αγορά, κοιτώντας ακόμα και παίκτες που πλησιάζουν το εκατομμύριο!

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ο Άρης βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωση μιας σημαντικής μεταγραφής και πιο συγκεκριμένα αυτή του Άνταμ Μοκόκα (28 ετών, 1,96 μ.), ο οποίος αναδείχθηκε MVP των τελικών του EuroCup αγωνιζόμενος με τη Μπουργκ.

Ο παίκτης δεν προέκυψε τώρα λόγω Σπανούλη. Το… φλερτ υπάρχει εδώ και περίπου ένα τριμήνο, αλλά προφανώς τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα το τελευταίο διάστημα και σε συνδυασμό με την έλευση του Σπανούλη στον Άρη. Ένας αθλητικός γκαρντ που ταιριάζει ως… εργαλείο στα «θέλω» του Σπανούλη.

Την περασμένη σεζόν, ο Μοκόκα πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Μπουργκ, καταγράφοντας σε 54 αναμετρήσεις κατά μέσο όρο 12,1 πόντους, 4,6 ριμπάουντ, 2,3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 25,1 λεπτά συμμετοχής.