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Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο ΣΕΦ ο Θοδωρής Παπαλουκάς
Ο Θοδωρής Παπαλουκάς βρέθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ) για να παρακολουθήσει από κοντά τον πρώτο τελικό της Stoiximan Basket League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο άλλοτε ηγέτης της Εθνικής Ελλάδας και του Ολυμπιακού έκανε την εμφάνισή του στις εξέδρες του γηπέδου, προσελκύοντας τα βλέμματα των φιλάθλων σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον […]
Live: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 82-76 (39′)
Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη της στον πρώτο τελικό της Stoiximan GBL. Οι ερυθρόλευκοι μετά την κατάκτηση της EuroLeague απέκλεισαν την ΑΕΚ με «σκούπα» στους ημιτελικούς, ενώ οι πράσινοι νίκησαν με 2-0 τον ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις της αναμέτρησης
Στη Μύκονο με το ιδιωτικό του τζετ ο Μάικλ Τζόρνταν (vid)
Ο κορυφαίος Αμερικανός μπασκετμπολίστας Μάικλ Τζόρνταν βρίσκεται στη Μύκονο για να περάσει μέρος των καλοκαιρινών του διακοπών, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ομάδα μπάσκετ του νησιού. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ επισκέπτεται συχνά την Ελλάδα και φέτος φαίνεται πως επέλεξε ξανά τη Μύκονο ως προορισμό για στιγμές χαλάρωσης. Η άφιξή του έγινε γνωστή μετά την […]
Πανζουρλισμός για Σπανούλη: Έπεσε το σάιτ της ΚΑΕ Άρης όταν ανακοινώθηκε ο «Kill Bill»!
Η εποχή Βασίλη Σπανούλη στον Άρη ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς η ανακοίνωση της πρόσληψής του προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό στους φίλους της ομάδας. Λίγα λεπτά μετά τη δημοσιοποίηση της συμφωνίας με τον Kill Bill για τα επόμενα 3+2 χρόνια, το site της ΚΑΕ Άρης «έπεσε» λόγω της μαζικής επισκεψιμότητας, δείγμα της προσμονής που υπήρχε για […]