Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» απέπλευσε από το λιμάνι της Μυτιλήνης, έπειτα από την επιτυχή απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων. Το πλοίο συνέχισε το προγραμματισμένο δρομολόγιό του με προορισμό τη Χίο και τον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης σημειώθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου και την επιθεώρηση του σημείου από δύτη, το «Νήσος Ρόδος» έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα. Ακολούθως, του χορηγήθηκε άδεια για τη συνέχιση του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το πλοίο μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.