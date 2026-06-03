Φωτιά προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές το μεσημέρι της Τετάρτης στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα στην Ηγουμενίτσα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με το thespro.gr, η πυρκαγιά φαίνεται να ξεκίνησε πιθανότατα από το μανουάλι και επεκτάθηκε γρήγορα στο εσωτερικό του ναού. Οι φλόγες προκάλεσαν καταστροφές στον ηλεκτρικό πίνακα, σε κλιματιστικό, στο παγκάρι και σε άλλα τμήματα του εξοπλισμού.

Καθοριστικής σημασίας υπήρξε η επέμβαση διερχόμενου οδηγού, ο οποίος αντιλήφθηκε έγκαιρα το περιστατικό και προσπάθησε να περιορίσει τη φωτιά μέχρι να φτάσουν οι πυροσβέστες. Λίγα λεπτά αργότερα, πυροσβεστικά οχήματα έφτασαν στο σημείο και έθεσαν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο, αποτρέποντας την εξάπλωσή της στο υπόλοιπο εσωτερικό του ναού.

Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται, ενώ οι ζημιές στον εξοπλισμό του ναού εκτιμώνται ως ιδιαίτερα σημαντικές.