Στον Ισθμό της Κορίνθου, στη θαλάσσια περιοχή της Ποσειδωνίας, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε η σορός 17χρονης ημεδαπής. Τη νεαρή κοπέλα εντόπισε ιδιώτης δύτης με σκάφος, παρουσία περιπολικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, προκειμένου να ακολουθήσει η διαδικασία ταυτοποίησης και οι απαραίτητες ιατροδικαστικές ενέργειες.

Το λιμενικό ενημερώθηκε περίπου στις 9 το πρωί και ακολούθησε επιχείρηση. Λίγο αργότερα ταυτοποιήθηκε η σορός από τους οικείους της 17χρονης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξαφάνισή της είχε δηλωθεί το βράδυ της Πέμπτης στο ΑΤ Ψυχικού καθώς είναι κάτοικος της περιοχής. Κατά τις ίδιες πηγές μέσω στίγματος κινητού εντοπίστηκε στην Κόρινθο στην ευρύτερη περιοχή και έτσι ξεκίνησε η έρευνα.

Το κορίτσι είχε και στο παρελθόν περίεργη συμπεριφορά ενώ άφηνε – κατά πληροφορίες- σημειώματα.

Οι γονείς της βρίσκονται στο λιμεναρχείο στα Ίσθμια. Οι συνθήκες του θανάτου της διερευνώνται από τις Αρχές.