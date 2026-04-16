Ένα τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο Πικέρμι, με τραγική κατάληξη τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα που οδηγούσε άνδρας εξετράπη της πορείας του στη λεωφόρο Σπάτων, στο ύψος της οδού Βάκχου. Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με μηχανή που οδηγούσε 75χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ο 75χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές, ενώ προανάκριση διενεργείται για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το συμβάν.