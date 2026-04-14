Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην περιοχή των Καρυών στο Άγιο Όρος, προκαλώντας βαθιά συγκίνηση στην Αθωνική Πολιτεία και στους προσκυνητές που είχαν βρεθεί εκεί για τις άγιες ημέρες του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ekklisiaonline.gr, το δυστύχημα συνέβη όταν το αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο άτυχος μοναχός ανατράπηκε σε ορεινό δρόμο πάνω από τις Καρυές, στο Άγιο Όρος.

Από την ανατροπή προκλήθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός του καλόγερου, ενώ τραυματίστηκε και ένας ακόμη συνεπιβάτης του οχήματος.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες αρχές, σε συνεργασία με τη διοίκηση του Αγίου Όρους.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά την ολοκλήρωση της λιτανείας της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας «Άξιον Εστί», τελετής που πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη στις Καρυές.