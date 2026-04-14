Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στη λεωφόρο Δημοκρατίας στο Μενίδι, έπειτα από σύγκρουση δύο οχημάτων περίπου στις 10:00.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα, εκ των οποίων ο ένας φέρει σοβαρότερα τραύματα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ, που προχώρησε στη μεταφορά των τραυματιών, ενώ η Τροχαία διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία για την απομάκρυνση των οχημάτων και την ομαλή διεξαγωγή της επιχείρησης.

Το τροχαίο προκάλεσε κυκλοφοριακά προβλήματα στην εθνική οδό Αθηνών–Λαμίας, στο ύψος της εξόδου για Βαρυμπόμπη.