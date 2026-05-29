Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις τρεις το μεσημέρι στο κέντρο των Ιωαννίνων, όταν πυκνοί καπνοί άρχισαν να βγαίνουν από το Δικαστικό Μέγαρο, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, αποκλείοντας την περιοχή γύρω από το Μέγαρο.

Έβαλε φωτιά στο στρώμα

Όπως διαπιστώθηκε, η εστία της φωτιάς βρισκόταν στο τμήμα Μεταγωγών που στεγάζεται στο κτίριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν ένας από τους κρατούμενους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έβαλε φωτιά στο στρώμα του κελιού του.

Η έγκαιρη επέμβαση των αστυνομικών της φρουράς και η άμεση άφιξη της Πυροσβεστικής απέτρεψαν τα χειρότερα, καθώς η φωτιά κατασβέστηκε πριν επεκταθεί, προκαλώντας μόνο περιορισμένες υλικές ζημιές και έντονη κάπνα στον χώρο.

Αυτή την ώρα η κατάσταση έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, ενώ διενεργείται προανάκριση για τα αίτια της πράξης του κρατούμενου και τις συνθήκες ασφαλείας στον χώρο των κρατητηρίων.

Στο νοσοκομείο τέσσερις αστυνομικοί

Οι αστυνομικοί, οι οποίοι βρίσκονταν στο Τμήμα Μεταγωγών την ώρα που το κελί γέμισε με πυκνούς καπνούς, παρουσίασαν συμπτώματα αδιαθεσίας και αναπνευστικά προβλήματα.

Κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθούν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη διενέργεια εξετάσεων.