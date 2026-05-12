Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που κατάφερε να αποδράσει από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Παντελεήμονα, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η απόδραση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες. Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στην περιοχή γύρω από το τμήμα όσο και σε πιθανά σημεία διαφυγής του κρατουμένου.

Ο δραπέτης, αιγυπτιακής καταγωγής, είχε συλληφθεί για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών, καθώς δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα νόμιμης παραμονής στη χώρα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής του.