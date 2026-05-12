Η επόμενη ημέρα μετά την οριστική απώλεια του πρωταθλήματος βρίσκει τον ΠΑΟΚ να διατηρεί το προβάδισμα στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Ο Δικέφαλος καλείται στα παιχνίδια που απομένουν να συγκεντρώσει τους απαραίτητους βαθμούς, ώστε να κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη φετινή σεζόν και παράλληλα να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός για την επόμενη χρονιά.

Πριν από περίπου έναν χρόνο, αμέσως μετά το τέλος του πρωταθλήματος της προηγούμενης σεζόν, είχε πραγματοποιηθεί συνάντηση ανάμεσα στον Ραζβάν Λουτσέσκου και τον Ιβάν Σαββίδη. Τότε το κλίμα ήταν τεταμένο, με την παραμονή του ρουμάνου τεχνικού στον πάγκο του ΠΑΟΚ να βρίσκεται στον «αέρα» και την τελική απόφαση να είναι η συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου και ο Ιβάν Σαββίδης είχαν συναντηθεί και πριν από περίπου μία εβδομάδα, σε μία σύσκεψη διαφορετικού χαρακτήρα, καθώς εκείνη τη χρονική στιγμή δεν μπορούσε να γίνει συνολική αποτίμηση της σεζόν από τη στιγμή που όλα παρέμεναν ανοιχτά. Πλέον, όμως, τα δεδομένα έχουν ξεκαθαρίσει και ο ΠΑΟΚ γνωρίζει πως, ανεξάρτητα από το αν τερματίσει τελικά στη δεύτερη ή στην τρίτη θέση, το πρώτο επίσημο ευρωπαϊκό παιχνίδι της σεζόν 2026-2027 θα διεξαχθεί στα τέλη Ιουλίου. Κάτι που σημαίνει πως τα χρονικά περιθώρια για τον σχεδιασμό της νέας χρονιάς είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, τόσο σε ό,τι αφορά την προετοιμασία όσο και το μεταγραφικό πλάνο της ομάδας.

Για αυτόν τον λόγο, νέα σύσκεψη ανάμεσα σε Ιβάν Σαββίδη και Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να πραγματοποιηθεί και την επόμενη εβδομάδα, πριν από την αναχώρηση του ρουμάνου τεχνικού για τη Ρουμανία. Εκεί αναμένεται να μπουν σε σειρά όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την επόμενη αγωνιστική περίοδο, να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους ενόψει της νέας σεζόν.

Στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, ο ΠΑΟΚ έχει ελάχιστο χρόνο για να υποδεχθεί την ΑΕΚ σε ένα ματς με μονόπλευρο ενδιαφέρον, και μια Ενωση που προέρχεται από τα μεθεόρτια της κατάκτησης του τίτλου. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί πως η κατάσταση που επικρατεί στους πρωταθλητές μπορεί να τους επηρεάσει, όμως θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να δείξει αποφασιστικότητα για να φτάσει στη νίκη, που θα είναι το πρώτο βήμα για τη δεύτερη θέση. Ο Λουτσέσκου δεν θα έχει στη διάθεσή του τούς Λόβρεν, Ζαφείρη, Καμαρά και Ντεσπόντοφ, ενώ μένει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση του Γιακουμάκη.