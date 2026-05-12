Η ΑΕΚ στο νέο γήπεδό της στη Νέα Φιλαδέλφεια μετράει σε τέσσερα χρόνια λειτουργίας του δύο κατακτήσεις πρωταθλημάτων, μία δεύτερη θέση και μία αποτυχημένη σεζόν. Το πραγματικό «σπίτι» της ΑΕΚ ήταν πάντα η δύναμή της. Από τον Μάιο του 2003 όταν και κατεδαφίστηκε το «Νίκος Γκούμας» και για τα επόμενα 19 χρόνια η ΑΕΚ ήταν ό,τι ακριβώς λέει το σύνθημα στον τοίχο της Νέας Ιωνίας. «Πρόσφυγας» και «ξεριζωμένη».

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως σε αυτά τα 19 χρόνια γνώρισε και γεύτηκε μεγάλες «πίκρες». Μάλιστα στην προ Δημήτρη Μελισσανίδη εποχή, το μόνο που είχε να απιδείξει ήταν ένα Κύπελλο το 2011. Μετά το restart και την αναγέννηση του φοίνικα από τις στάχτες του ήρθε το Κύπελλο της επιστροφής, το πρωτάθλημα του 2018 με έδρα το ΟΑΚΑ και μετά ξανά παύση.

Οταν η ΑΕΚ επέστρεψε στα «πάτρια» εδάφη της, ήταν ξεκάθαρο διά γυμνού οφθαλμού πως ήταν θέμα χρόνου και η επιστροφή της στους τίτλους. Ηρθε με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο. Με το νταμπλ του 2023. Το πρωτάθλημα του 2024 χάθηκε στις λεπτομέρειες. Η αλλαγή στην ιδιοκτησία έφερε τριγμούς και μία πρώτη κακή σεζόν.

Οταν όμως έχεις τόσο γερά θεμέλια, όταν μπορείς από αυτό το κάστρο να αντλήσεις κάθε είδους δύναμη σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, αγωνιστικά και ψυχολογικά, τότε θα πρέπει να είσαι χαζός για να μην το εκμεταλλευτείς.

Το 2022, ο Κώστας Μακεδόνας τραγούδησε το «Νέα Φιλαδέλφεια» (μουσική Θάνος Γεωργούλας, στίχοι Κώστας Τερζάκης, ο εκφωνητής του γηπέδου). «Ηρθαμε άστεγοι, φτωχοί από την άβυσσο, μόνο όνειρα και ελπίδα είχαν μείνει, μα παλέψαμε και χτίσαμε παράδεισο, τη φουρτούνα εμείς την κάναμε γαλήνη! Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου και στης καρδιάς μου την περιπέτεια, είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, ξαναβρήκαμε την Ανοιξη ψυχή μου, στου πεπρωμένου την περιπέτεια είσαι ο ήλιος σ’ όλη τη διαδρομή μου».

Κάθε λέξη, κάθε συμβολισμός αντικατοπτρίζει στο απόλυτο τον οπαδό της ΑΕΚ. Αυτόν που το βράδυ της Κυριακής «σταυρώθηκε» στην Μπανταλόνα και αναστήθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια.